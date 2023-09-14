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Фермеры Красноярского края могут выиграть гранты до 3 млн рублей

Фермеры Красноярского края могут выиграть гранты до 3 млн рублей
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Минсельхоз края начал принимать заявки от фермеров, в том числе работающих в районах Крайнего Севера, сельхозкооперативов и ИП, занятых в агропромышленном комплексе.

#НОВОСТИ
Они могут рассчитывать на гранты для развития сельского туризма, народных художественных промыслов, создание точек общепита, для переработки дикороссов, промысловой охоты на северного оленя и переработки его мяса, вылова и переработки рыбы. Подать заявку можно до 7 октября.
На каждый миллион гранта нужно трудоустроить минимум одного работника. Рассчитывать конкурсанты могут на госпомощь до 3 млн рублей, при этом заявиться на грант и получить его – не единожды. Главное – участвовать в отборах по разным направлениям», — пояснил Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.
Победители могут рассчитывать на господдержку в размере 80% от затрат. Работать по выбранному направлению нужно не менее 5 лет. На грант можно построить помещения, дороги, заграждения, инженерные сети и подключить к ним здания и сооружения, купить технику, инвентарь, транспорт и оборудование для ведения несельскохозяйственного бизнеса. Потратить грант нужно в течение года. 
 
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Автор: Петр Савельев
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