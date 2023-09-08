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На Медном заводе в Норильске запустят экологический видеомониторинг

На Медном заводе в Норильске запустят экологический видеомониторинг
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Технология будет контролировать качество сточных вод и оповещать ответственных лиц при его отклонении от нормы.

#НОВОСТИ

Систему видеоанализа мутности сточных вод (мутномер) внедрят на Медном заводе в Норильске. Это позволит повысить качество контроля и экологичность предприятия.

В процессе обогащения, руда, поступающая на завод, смешивается с водой, которую потом, уже непосредственно на производстве, отделяют от медного концентрата в специальных сгустителях. Выходящая из них вода должна быть чистой — без следов меди.

Раньше состояние сбрасываемой воды контролировалось вручную — раз в четыре часа. Теперь же мониторинг будет вестись в реальном времени, что позволит быстрее реагировать на отклонения от нормы, а, следовательно, повысит экологичность предприятия и нивелирует потерия медного концентрата.

На Медном заводе в Норильске запустят экологический видеомониторинг 1

Система видеоаналитики Медного завода является собственной разработкой компании «Норникель», в которую входит предприятие. В дальнейшем ее планируют использовать и на других объектах группы.

Аналогов подобного продукта на российском рынке нет. Внедрение мутномера сделает производство более эффективным, а после запуска на Медном заводе мы сможем тиражировать разработку на остальные предприятия „Норникеля“ и другие металлургические компании России», — рассказал главный инженер Сушильного цеха Медного завода Сергей Тюленев.

Экологическая модернизация Медного завода не ограничится запуском системы контроля мутности сбрасываемых вод. Предприятие также входит в «Серную программу», которая сейчас реализуется «Норникелем» в Норильском промышленном районе. На данный момент заканчивается подготовка к запуску оборудования программы на Надеждинском металлургическом заводе. После этого, выбросы диоксида (главного загрязнителя при производстве меди и никеля) снизятся на 45%. По Медному же заводу сроки чуть сдвинулись из-за санкций. Обновленный проект для этого предприятия обещают подготовить уже к концу этого года. Запуск «Серной программы» в полном объеме сократит количество SO2, выбрасываемого в воздух, на 90%.

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Автор: Петр Савельев
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