Поставщиков «Норникеля» заведут под ESG-повестку

До сих пор компания проверяла на соответствие принципам ESG только поставщиков минерального сырья. Теперь же этот подход распространят на все категории закупок.

Поставщики различных товаров, работ и услуг для «Норникеля» теперь должны будут соответствовать принципам ESG. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководствоваться социально-экологическими нормами при закупках металлурги начали еще в 2021. Правда, коснулось это лишь поставщиков минерального сырья. В рамках этой работы, «Норникель» создал у себя Систему управления комплексной проверкой цепочки поставок.

Эта система закрепляет порядок проверки поставщиков на предмет выявления рисков, связанных с нарушением прав человека, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, мошенническими действиями и коррупционными проявлениями. Ее основная цель — обеспечение и контроль соответствия деятельности поставщиков минерального сырья существующим международным стандартам и инициативам, а также внутренним подходам „Норникеля“», — рассказали в компании.

За два последних года (2021-2022) металлурги проверили с помощью означенной системы всех своих сырьевых поставщиков. Нареканий и соответствующих рисков не выявлено. Результаты двухлетней работы представлены в недавно опубликованном отчете об управлении ответственной цепочкой поставок. Этот документ был принят и одобрен Лондонской биржей металлов по брендам, включенным в ее листинг.

В этом году подобная практика будет распространена и на поставщиков товаров, работ и услуг. Сейчас «Норникель» приступил к процессу их ESG-анкетирования. Для этого ряду контрагентов были разосланы соответствующие анкеты самооценки.

Выстраивание ответственной цепочки поставок позволяет нам вовлекать поставщиков в повестку устойчивого развития, стимулировать их соответствовать корпоративным стандартам в этой области, а также повышать эффективность закупочной деятельности», — говорит вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля» Владимир Жуков.

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