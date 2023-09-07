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На «Серную программу» начали завозить известняк для нейтрализации выбросов

Подготовка к запуску цеха "Серной программы" на НМЗ
Подготовка к запуску цеха "Серной программы" на НМЗ. Иллюстрация: nornickel.ru

Добыча также ведется в Норильском промрайоне. По расчетам специалистов, объемов добычи хватит, чтобы обеспечить известняком все объекты программы.

#НОВОСТИ

На объекты «Серной программы» в Норильске начали завозить известняк, который будет использоваться для нейтрализации серной кислоты. Об этом сообщил «Таймырский телеграф».

«Серная программа» стартовала в Норильском промрайоне с 2021. Ее инициатором выступил «Норникель», предприятия которого являются ключевыми работодателями и налогоплательщиками в этой территории. Цель: сократить выбросы диоксида серы, который является основным загрязнителем при производстве никеля и других металлов, производимых компанией. По технологии, SO2 будет улавливаться и превращаться в серную кислоту, которая нейтрализуется с помощью известняка (известнякового молочка), с образованием нейтрального гипса.

Первая очередь «Серной программы» реализуется на Надеждинском металлургическом заводе. Запустить ее планируют уже в этом году. Туда сейчас и доставляется первый известняк.

Добывают минерал в карьере «Мокулаевский». Здесь его уже выработано более 50 тыс. тонн. До конца года планируют получить еще порядка 300 тыс. тонн. Максимальная же потребность норильской «Серной программы» в известняке оценивается примерно в 6,5 млн тонн в год. Специалисты считают, что запасов «Мокулаевского» хватит, чтобы полностью закрыть этот запрос.

Помимо НМЗ «Серная программа» будет реализована и на Медном заводе «Норникеля». Однако первоначальные сроки запуска на этом предприятии несколько сдвинулись из-за санкций — закупка оборудования, которое было изначально запланировано, оказалась невозможной, и пришлось пересчитывать проект. По последним данным, этот процесс будет завершен до конца этого года.

По расчетам специалистов «Норникеля», запуск всех объектов «Серной программы» в Норильском промрайоне снизит выбросы диоксида серы на 90%. Старт же «Надежды» даст сокращение в 45%.

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Автор: Петр Савельев
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