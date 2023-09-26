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На поддержку малого и среднего бизнеса в Красноярском крае выделят 2 млрд рублей

На поддержку малого и среднего бизнеса в Красноярском крае выделят 2 млрд рублей
Иллюстрация: rawpixel.com / ru.freepik.com

Правительство региона приняло госпрограмму развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности. За три года финансирование составит около 2 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Как рассказал Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства края, в приоритете — развитие малого и среднего предпринимательства, реализация национальных проектов, субсидирование бизнеса на муниципальном уровне.  
Кроме того, предусмотрено новое мероприятие в поддержку и развитие социальных предприятий, а также действующих или вновь созданных субъектов МСП – участников специальной военной операции», – сообщил Роман Мартынов.
В агентстве развития малого и среднего предпринимательства рассчитывают к 2026 увеличить количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, до 439 тыс. человек. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен увелится до $8,7 млрд. Допинвестиции в инновационные проекты компаний Красноярского края вырастут более, чем на 1,3 млрд рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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