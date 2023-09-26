В Красноярском крае производители масличных культур получат 51,5 млн рублей

Средства можно направить на производство рапса и сои. Отбор для получения субсидии намечен на ноябрь 2023.

На субсидии могут рассчитывать хозяйства, обеспечившие прирост урожая рапса и сои в этом году по отношению к среднему результату по валовому сбору масличных за пять последних лет. При посеве необходимо использовать семена, соответствующие ГОСТу, вносить минеральные удобрения согласно расчётным планам агрохимслужбы, — рассказал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.

Напомним, четыре года Красноярский край – абсолютный лидер в России по объёму производства семян рапса. В этом году под агрокультуру в регионе отведено 215,5 тыс. га. Хозяйства обмолотили около 45% площадей под рапсом, собрали 206 тыс. т семян. Средняя урожайность культуры – 21,4 ц/га. Сою посеяли на 5,3 тыс. га. Пока сельчане намолотили 664 т бобов с 403 га.

По информации Россельхознадзора, в сентябре 2022...сентябре 2023 из края на экспорт отгружено 297,5 тыс. т семян рапса.

Читайте также: