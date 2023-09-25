Вложить в будущее: станет ли образование интересно инвесторам

Частное детское образование традиционно стоит на развилке между социальной миссией и бизнесом. При каких условиях сфера станет интересна инвесторам, станут ли драйвером ее роста застройщики?

#ДИСКОКЛУБ

Эти темы обсуждали эксперты дискуссионного клуба «ДК-Красноярск» и первого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей.

Модераторы

Андрей Перфилов, основатель и руководитель первого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей

Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал — Красноярск»

Эксперты дискуссионного клуба «ДК» Марина Анчеева, директор сети умных детских садов «Азбука» Ольга Вальдман, управляющая средним звеном «Умка Школы» Елена Видная, руководитель архитектурного бюро «Вид», резидент клуба «Миллиард» Виталий Власов, замруководителя Дирекции по привлечению и сопровождению инвестпроектов «Корпорации развития Енисейской Сибири» Максим Деменин, руководитель компании «Строй Центр», резидент клуба «Миллиард» Юлия Евкина, финансовый директор сети семейных центров «Умка» Алексей Куренков, руководитель группы приятий «Тема», резидент клуба «Миллиард» Ольга Кожома, региональный общественный представитель Агентства стратегических инициатив Анастасия Крылова, руководитель детского развивающего центра «Счастливое детство» Евгения Кузьмичева, основатель и руководитель частной школы «Поколение будущего», детских центров «Совенок», «Мама и Малыш» Олеся Кузякина, академический директор образовательного центра «Астрея» Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН Оксана Островерх, основатель и руководитель сети билингвальных Монтессори-детских садов «Зебра» и развивающих центров «Головоломка», кандидат психологических наук Игорь Патачков, генеральный директор компаний «Сибмаркпроект» и «СибНииГим», резидент клуба «Миллиард» Дмитрий Савченко, руководитель компании «РегионСтрой», резидент клуба «Миллиард» Ольга Хренкова, основатель и руководитель реджио-школы «Маяк» Инна Шамрай, основатель и руководитель сети частных детских садов и школ «Солнечный город»

Кто построит школу?

Старт дискуссии об инвестпривлекательности частного детского образования дала ОЛЬГА ВАЛЬДМАН, управляющая средним звеном «Умка Школы». Образовательный проект с 20-летней историей ставит перед собой амбициозную цель — построить самую большую в Красноярске частную школу.

— Этот проект прошел стадию исследования, которая подсветила очевидную проблему: совокупный дефицит мест в школах города составляет порядка 35 тыс. Закрыть его могут в том числе частные школы — таких в Красноярске всего пять. В чем сильные стороны «Умки» и этого образовательно-инвестиционного проекта? Детские сады «Умки» генерируют поток клиентов, которые могут стать учениками школы. Второе — платежеспособная целевая аудитория, готовая заплатить за образование ребенка 25…46 тыс. в месяц. Третье — стабильный коллектив, как педагогический, так и управленческий. Для создания школы мы ищем партнера и готовы выступить как оператор: вложить свой опыт, чтобы создать интересный проект с фокусом на фундаментальное образование и самоопределение ребенка. Мы школа, которая таланты превращает в профессию. Если говорить о цифрах, это школа на 6 тыс. кв. м, рассчитанная на 500 учеников.

ИРИНА ОДИНЕЦ, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН, перевела эти планы в конкретные затраты на строительство. Школьные «квадраты» получились золотыми.

— Стоимость «квадратов» на одного учащегося с учетом возведения здания, а также прилегающих территорий — 1,5 млн рублей. Это минимум! То есть на возведение школы на 500 учеников плюс приобретение участка нужно около 1 млрд рублей. Скажу со стороны застройщика: социальная инфраструктура по определению должна быть в любом ЖК. Однако механизм ее возведения нуждается в обсуждении и доработке — и совершенно точно эта финнагрузка не может в полном объеме лечь на плечи только застройщика, а значит, и опосредованно отразиться на стоимости квадратного метра. Школа или детский сад в ЖК нужны далеко не всем: люди просто не захотят покупать «квадраты» с удорожанием, и продажи застройщика начнут резко падать. За все время работы АРБАН построил 10 детских садов в своих микрорайонах. Все объекты введены по нормативам ДОУ и сданы в аренду действующим частным арендаторам детских садов.

На взаимовыгодных условиях

Сегодня на рынке частного образования работают несколько проектов, реализованных совместно с застройщиками. Строительные компании таким образом закрывают свои обязательства по социнфраструктуре, а образовательные проекты решают проблему «прописки». ЕВГЕНИЯ КУЗЬМИЧЕВА, основатель частной школы «Поколение будущего», детских центров «Совенок», «Мама и Малыш», поделилась своим опытом.

— Все мои проекты созданы при взаимодействии со строительными компаниями. Сегодня в разработке масштабный проект по созданию социальной инфраструктуры микрорайона в Октябрьском районе — частной лицензированной школы и частного детсада. Однако чтобы эти проекты были рентабельными, совместную работу с застройщиком нужно начинать на стадии проектирования здания. Тогда образовательный проект сможет выполнить все требования проверяющих органов и получить лицензию, но при этом не будет платить аренду за пустующие «квадраты» (спортзалы, пищеблок, медпункт). В текущем проекте в Ветлужанке часть требований по лицензированию (наличию спортплощадок) закрывает спортивный комплекс «Радуга». Частное образование никогда не станет на 100% независимым бизнесом, хотя бы потому, что государство всегда будет его контролировать. Очевидно и другое — рост этой сферы неизбежен, потому что спрос из года в год увеличивается.

АНАСТАСИЯ КРЫЛОВА, руководитель детского развивающего центра «Счастливое детство», уверена, что развитие частного образования упирается не только в площади и инвестиции, но и в платежеспособность населения.

— Основная территория нашего присутствия — Покровка, где численность детей в группах муниципальных детсадов может доходить до 36 человек. При этом финансовая возможность отдать ребенка в частный детсад есть далеко не у всех родителей. Очевидно и то, что платежеспособность людей снижается. Если родители детей до 7 лет получают господдержку и могут выбирать между частным или муниципальным детсадом, то со школой таких вариантов нет, тут все ложится на родителей. Что остается частному образованию? Делать предложения либо уникальные, либо те, которые клиент сможет себе позволить.

ЕЛЕНА ВИДНАЯ, руководитель архитектурного бюро «Вид», расширила тему сотрудничества застройщиков и частного образования примерами из практики.

— Опираясь на опыт работы коммерческим директором компании «Сибагропромстрой», могу сказать, что застройщикам и образовательным проектам нужна площадка для взаимодействия — такая, например, как сегодняшняя дискуссия. Более того, взаимодействие должно начинаться на стадии проекта, потому что так застройщик сможет соблюсти все необходимые детсадам и школам нормативы. Адаптировать уже готовое помещение под эти нормативы и сложнее, и дороже. Застройщик заинтересован в социальной инфраструктуре не меньше, чем образовательные проекты в развитии, ведь детсады, школы, «развивайки» повышают и привлекательность проживания в ЖК, и стоимость «квадрата». Тренд на социальную инфраструктуру в ЖК сейчас на подъеме. Яркий пример — компания «Пик», которая возводит такие объекты (отдельно стоящие детсад, школа, спорткомплекс) даже в экономпроектах. Другой пример — объекты компании «Брусника» в Новосибирские. Застройщик взял на себя значительные расходы, чтобы дооборудовать построенную в квартале школу.

Ставка на камерные проекты

Дискуссию об инвестпотенциале частного детского образования продолжила ОЛЬГА ХРЕНКОВА. Основанная ею реджио-школа «Маяк» — пример камерного образовательного проекта, построенного без участия застройщиков и крупных инвесторов.

— Мы реализуем сложную образовательную практику, которая не дает быстрых результатов. Соответственно, ее сложно упаковать в цифры, а именно их в первую очередь и хотят увидеть потенциальные инвесторы. Оценка образовательных проектов должна делать фокус не столько на цифрах, сколько на качественных результатах. К примеру, многие из наших выпускников смогли реализовать себя на самом высоком уровне — в творческих, интеллектуальных, спортивных направлениях. Реджио-подход родом из Италии, где власть выделяет на развитие дошкольного образования до 40% бюджета. Активно в процесс там включен и бизнес: это участие и в строительстве объектов, и в жизни детей через совместные проекты. У нас есть желание расти дальше, есть запрос со стороны семей и есть идея развития проекта как школы предпринимательства для детей старше семи лет.

МАРИНА АНЧЕЕВА, директор сети умных детских садов «Азбука», считает, что дальнейшее развитие отрасли ограничивает кадровый вопрос.

— Найти площади и даже инвесторов не так сложно, но вот вопрос: кто будет работать в детсадах и школах? Ведь частное образование предполагает качество. Работодатели сейчас учат педагогов «под себя», но единого подхода нет. Уже год я являюсь руководителем некоммерческой организации «Центр развития современных форм дошкольного и дополнительного образования» (проект реализуется на грантовые средства). Занимаемся переподготовкой и повышением квалификации педагогов, в том числе частных учреждений. Делаем серьезный акцент на современные формы работы с детьми: интерактивные доски, нейроазбука, эйдетика. В планах тиражирование проекта в масштабах России: будем выходить на онлайн-платформы, а также выезжать в другие города.

ОКСАНА ОСТРОВЕРХ, основатель и руководитель сети билингвальных Монтессори-детских садов «Зебра» и развивающих центров «Головоломка», отметила, что частным образовательным инициативам нередко не хватает опыта упаковки своих представленных идей в проект, который можно презентовать потенциальному инвестору.

— На рынке частного образования мы работаем 17 лет: внедряем научный подход и практики развивающего обучения, которые затем получают распространение по всей России. Честно говоря, у меня нет достаточного опыта упаковки этих технологий и результатов в бизнес-проект, как и понимания, кому это можно представить. Точкой роста для частного образования может стать опыт столицы. Например, в новых микрорайонах Москвы застройщики предлагают образовательным проектам готовое помещение для работы. Такое предложение получали и мы, но это потребовало бы переезда всей команды. Думаю, что большим потенциалом обладает кооперация частных образовательных учреждений и заинтересованных в развитии городской образовательной среды инвесторов.

ОЛЕСЯ КУЗЯКИНА, академический директор образовательного центра «Астрея», поддержала идею о том, что частные образовательные учреждения могут и должны сотрудничать в конструктивном диалоге.

— В апреле в Красноярске прошел фестиваль «Живые школы», активное участие в котором принял ряд частных образовательных школ и центров города. На фестивале были представлены образовательные практики и программы, ориентированные на различные запросы детей и родителей. Конструктивный диалог и партнерское взаимодействие — мощный механизм и стимул для развития образовательной среды как каждой школы, так и города в целом.

ИННА ШАМРАЙ, основатель и руководитель сети частных детских садов и школ «Солнечный город», уверена, что будущее частного образования — за камерными проектами.

— В течение последних 10 лет я про­ехала по всем современным школам страны, чтобы лично увидеть новые школы. Самое сильное впечатление — «Школа 800» на 4100 учащихся в Нижнем Новгороде. В проект вложены огромные деньги, но вопрос: кто, как и зачем возьмет на баланс содержание огромного здания, где значительные площади занимают коридоры, а не классы? Я давно думаю про школу будущего и уверена, что будущее за камерной школой максимум на 300 детей, где явен и ярок каждый ребенок. Многотысячники неактуальны, ребенок там просто незаметен. Партнерство, в которое мы готовы идти, — это образовательный проект, который даст максимум возможностей для развития ребенка.

На языке цифр

Взгляд потенциальных инвесторов — резидентов клуба «Миллиард» — на рынок частного образования оказался максимально прагматичным. ДМИТРИЙ САВЧЕНКО, руководитель компании «РегионСтрой», сказал: миссия образовательного проекта важна, но первое, на что смотрит инвестор, — срок возврата вложений.

— Несколько лет назад у меня был опыт поддержки строительства частной школы — свои деньги я вложил как меценат. Но в итоге этот проект так и не был реализован. Готов ли я вкладываться в образовательный проект в будущем? Да, но при соблюдении ряда условий. Первое — четкая проработка механизма реализации проекта и его будущее (передача муниципалитету/краю, например). Второе — у образовательного проекта должен быть оператор, который возьмет его в управление. Самое главное для меня как предпринимателя — понимать, чем все закончится, поэтому должны быть определены четкие правила для достижения результатов.

МАКСИМ ДЕМЕНИН, руководитель компании «Строй Центр», отметил, что как потенциальный инвестор он ждет от образовательных проектов максимальной конкретики.

— Я ни от кого не услышал конкретных цифр по вложениям и срокам возврата инвестиций. Меньше всего хотелось бы вложить деньги на 20 лет с формулировкой увидеть их «когда-нибудь». Это будет уже не бизнес. Очень важен бизнес-план — предельно четкий и понятный. К слову, у частного образования как бизнеса есть свои плюсы. К примеру, образовательным организациям проще вести диалог с властями и за счет своей социальной значимости отстаивать, скажем, льготные условия на землю под будущую школу или детсад.

На это ЮЛИЯ ЕВКИНА, финансовый директор сети семейных центров «Умка», заметила, что частное образование действительно постоянно ведет диалог с властью и ищет новые подходы.

— Много лет мы находимся в частно-государственном партнерстве, арендуя площади в муниципальной школе. Перед пандемией нам предложили здание для школы на Аэровокзальной в концессию — оно было закрыто на капитальный ремонт. Когда мы зашли туда с проектировщиками, оказалось, что открыть школу нужно уже по новым нормам, а для этого ее надо снести и построить новую. А это около миллиарда вложений. Поэтому вышли на новый круг поиска помещения. Ни одна частная школа самостоятельно не осилит такие средства. Для строительства здания нужны девелоперы или власти, лучший вариант — меценат, а содержать и качественно управлять этим бизнесом мы умеем.

Анастасия Крылова считает, что разговаривать с потенциальными инвесторами частное образование должно не только на языке цифр.

— Бизнесу может быть интересен формат подведомственных садов или школ (хотя бы классов). Потому что это комфорт сотрудников: они раньше выходят на работу и могут на ней задержаться, если подведомственный детсад работает до 9 вечера. Взаимодействие бизнеса и образования не обязательно строится через призму окупаемости. Но это вложения, которые окупаются через ресурс сотрудников и их настрой. У нас заключено семь договоров с различными компаниями, от каждой из которых в детсад ходит 2…3 человека. И это важный шаг!

ИГОРЬ ПАТАЧКОВ, генеральный директор компаний «Сибмаркпроект» и ­«СибНииГим», уверен: частное образование будет развиваться, только сумев встроиться в длинную образовательную цепочку.

— Когда родители отдают своих детей в частный детский сад, они должны думать о следующем шаге. Не только о школе, частной или муниципальной, но и о вузе. К примеру, ребенок окончил частную образовательную школу, у него огромные знания и компетенции — куда дальше он пойдет с этим багажом? Сегодня буквально несколько вузов страны могут обеспечить серьезный уровень образования. Почему зарубежное образование считается эффективным? Потому что оно частно-муниципальное: крупные компании уровня «голубых фишек» вкладываются в высшее образование. Нужно видеть всю цепочку — от детского сада до кадров для предприятий, и отстраивать ее, находить точки пересечения интересов родителей, образования, власти и бизнеса.

АЛЕКСЕЙ КУРЕНКОВ, руководитель группы приятий «Тема», обратил внимание на то, что образовательная сфера может быть интересна инвесторам не только как бизнес.

— Частное образование интересно бизнесу с разных сторон. Это может быть чистой воды инвестпроект, и тогда во главу угла встает вопрос возврата вложений. Второй вариант — работа с кадровым потенциалом, эта проблема сейчас стоит очень остро. Вариант третий — пересечение личного и бизнес-интереса. К примеру, как отец двоих детей сейчас я вынашиваю проект по созданию в Сосновоборске частной школы. Захожу в эту сферу, чтобы, с одной стороны, дать своим детям более качественное образование, а с другой — это бизнес-проект.

Сделать предложение

Частное образование все чаще привлекает поддержку грантовых программ, а также институтов развития. Один из них — Агентство стратегических инициатив. О вариантах сотрудничества рассказала ОЛЬГА КОЖОМА, региональный общественный представитель «АСИ».

— В «АСИ» есть рабочая группа по теме развития частного образования, которую возглавляет Министерство экономики РФ. Туда можно обратиться, но с конкретным запросом — как с позиции инвестора, так и с позиции частного образования. Сегодня не раз прозвучала мысль, что на рынке нет четких правил. Тогда вопрос к игрокам: а какие правила нужны? Формулируйте запрос — он может стать основой для внесения корректировок в законодательную базу. Другая возможность — три года в России проходит форум «Сильные идеи для нового времени». Лучшие проекты представляются напрямую президенту Российской Федерации, а в ходе их реализации снимаются все административные барьеры.

Недавно частные образовательные проекты попали в фокус внимания Енисейской Сибири. ВИТАЛИЙ ВЛАСОВ, замруководителя Дирекции по привлечению и сопровождению инвестпроектов «Корпорации развития Енисейской Сибири», отметил, что образовательные проекты имеют низкую маржинальность. Однако спрос на такого рода услуги стабильно растет.

— В случае образовательных проектов может быть несколько вариантов инвестиционной деятельности. Первый — это упаковка проекта через механизм государственно-частного партнерства. Это достаточно сложный, но тем не менее реальный процесс. Ввиду небольшой маржинальности такие проекты требуют серьезного бюджетного плеча. Финмодель такого проекта должна предусматривать значительную степень участия публичного партнера в возврате инвестиций, которые внесло частное лицо. Второй возможный подход — проектное финансирование. В этом случае инвестор должен быть готов к долгому возврату вложений. Третий, наиболее реальный и эффективный сегодня подход — взаимодействие с девелоперами и застройщиками.

Итог встречи подвел АНДРЕЙ ПЕРФИЛОВ, сомодератор дискуссии, основатель закрытого клуба «Миллиард». Он уверен: развитие частного образования невозможно без инициативы со стороны образовательных проектов.

— Инвестиции могут появиться только тогда, когда есть инвестпроект. То есть первая задача образовательных проектов — представить крупному бизнесу, институтам развития, власти оффер на развитие. К примеру, потребность крупного бизнеса по созданию подведомственных учреждений может быть не сформирована, но она может появиться в стадии предоставления оффера. Другие варианты — рассмотреть смежные проекты (образование плюс спорт), привлекать гранты, искать поддержку благотворительных и венчурных фондов, созданных крупным бизнесом. Неочевидный, но возможный вариант — представить офферы предпринимателям Красноярска и попросить их сложиться на первую предпринимательскую школу города. Почему нет?

Над проектом работали: Наталья Повольнова, Юлия Чанчикова, Евгений Волошинский