На дочку Goldman Group намерены подать иск о банкротстве
«Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group.
Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», ссылаясь на данные портала Федресурс. Причиной стала задолженность за поставку зерновых культур. В декабре 2022 «Группа Продовольствие» через суд требовала взыскать 84,3 млн рублей с «АгроЭлита». Суд в апреле 2023 требования удовлетворил частично и обязал выплатить 59 млн рублей. Оба участника судебного процесса подали апелляционные жалобы. В «Группа Продовольствие» указывали на необоснованное снижение неустойки, «АгроЭлита» несогласилась с выводами суда об обязанностях компании по договору и неверном выводе о просрочке поставки зерна. В итоге суд постановил снизить сумму неустойки до 55,2 млн рублей.
Ранее все иски о банкротстве «АгроЭлита» удавалось урегулировать мирным путем, компания добровольно погашала всю судебную задолженность.
На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива.
В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября 2023 будут рассматривать вопрос о лишении г-на Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Справка
«Группа Продовольствие» — крупнейший поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае, является одним из крупнейших переработчиков чечевицы в Алтайском крае. С 2020 развивает логистическое направление.
ООО «АгроЭлита» была зарегистрирована в Красноярске в 2012. Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур.
Читайте также:
-
УК «Голдман Групп» допустила технический дефолт по облигациям
Управляющая компания не выплатила купонный доход за 27-й купонный период по облигациям серии 001Р-02, сообщает FinamBonds.
-
Пайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию
В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошла встреча с пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group.
-
Роман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat
В Красноярске продают единственный в городе Aurus Senat за 42 млн рублей. Он принадлежит депутату Законодательного собрания края Роман Гольдману, владельцу Goldman Group.