На дочку Goldman Group намерены подать иск о банкротстве

«Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group.

Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», ссылаясь на данные портала Федресурс. Причиной стала задолженность за поставку зерновых культур. В декабре 2022 «Группа Продовольствие» через суд требовала взыскать 84,3 млн рублей с «АгроЭлита». Суд в апреле 2023 требования удовлетворил частично и обязал выплатить 59 млн рублей. Оба участника судебного процесса подали апелляционные жалобы. В «Группа Продовольствие» указывали на необоснованное снижение неустойки, «АгроЭлита» несогласилась с выводами суда об обязанностях компании по договору и неверном выводе о просрочке поставки зерна. В итоге суд постановил снизить сумму неустойки до 55,2 млн рублей.

Ранее все иски о банкротстве «АгроЭлита» удавалось урегулировать мирным путем, компания добровольно погашала всю судебную задолженность.

Романа Гольдмана Goldman Group, разместили На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингомGoldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива. В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября 2023 будут рассматривать вопрос о лишении г-на Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия.