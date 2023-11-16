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На дочку Goldman Group намерены подать иск о банкротстве

На дочку Goldman Group намерены подать иск о банкротстве
Иллюстрация: Racool_studio / ru.freepik.com

«Группа Продовольствие» намерена подать иск в арбитражный суд Красноярского края о признании банкротом ООО «АгроЭлита», дочки Goldman Group.

#НОВОСТИ
Об этом пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», ссылаясь на данные портала Федресурс. Причиной стала задолженность за поставку зерновых культур. В декабре 2022 «Группа Продовольствие» через суд требовала взыскать 84,3 млн рублей с «АгроЭлита». Суд в апреле 2023 требования удовлетворил частично и обязал выплатить 59 млн рублей. Оба участника судебного процесса подали апелляционные жалобы. В «Группа Продовольствие» указывали на необоснованное снижение неустойки, «АгроЭлита» несогласилась с выводами суда об обязанностях компании по договору и неверном выводе о просрочке поставки зерна. В итоге суд постановил снизить сумму неустойки до 55,2 млн рублей.
 
Ранее все иски о банкротстве «АгроЭлита» удавалось урегулировать мирным путем, компания добровольно погашала всю судебную задолженность.
 
На прошлой неделе на сайте «Агро Вклада», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Сейчас вкладчики обращаются с заявлениями в полицию. Об этом просят и представители кооператива. 
 
В СМИ появилась информация, что Роман Гольдман находится за пределами страны. На сессии Заксобрания края 23 ноября 2023 будут рассматривать вопрос о лишении г-на Гольдмана депутатского мандата. Ранее его признали виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия. 
 

Справка

 
«Группа Продовольствие» — крупнейший поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Компания управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском крае, является одним из крупнейших переработчиков чечевицы в Алтайском крае. С 2020 развивает логистическое направление.
 
ООО «АгроЭлита» была зарегистрирована в Красноярске в 2012. Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур.
 

 

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Автор: Петр Савельев
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