Информацию об Артеме Уссе оценили в 7 млн долларов
Его подозревают в организации транснационального мошенничества, контрабанде и отмывании денег и готовы заплатить за информацию об этом.
Госдепартамент США назначил награду в $7 млн за информацию об Артеме Уссе, которая «приведет к его аресту и/или осуждению за сговор с целью участия или попытку участвовать в транснациональной организованной преступности». Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Напомним, что 19 октября 2022 большое жюри Восточного округа Нью-Йорка обвинило Усса в заговоре с целью ограбления департамента или агентства Соединенных Штатов, сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью отмывания денег для контрабанды нефти и схемы IEEPA.
Усс и еще один сообщник занимались различными видами деятельности в нарушение уголовного законодательства США, а также санкций США и других санкций, в том числе: 1) незаконный экспорт миллионов долларов США в военные и чувствительные товары двойного назначения. технологии из США в Россию; и 2) использование финансовой системы США для облегчения контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — сказано в сообщении Госдепа.
Осенью прошлого года Артема Усса задержали в аэропорту Милана. В марте 2023 его собирались экстрадировать в США, но он сбежал из-под домашнего ареста. В апреле стало известно, что Усс находится в Москве под подпиской о невыезде.
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