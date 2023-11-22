Суд не разрешил Александру Глискову выйти из СИЗО

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по мере пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Красноярского края Александра Глискова.

В итоге суд оставил ее без измененения. Депутат проведет в СИЗО до 31 декабря. Напомним, Александра Глискова арестовали 2 ноября, а днем ранее задержали.

В отношении Александра Глискова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По предварительным данным, в декабре 2016... мае 2017 Александр Глисков под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска получил взятку в особо крупном размере. В обмен он обещал сохранить руководителю занимаемую должность, покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности предприятия.

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