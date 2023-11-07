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Слуцкий: «ЛДПР докажет несостоятельность обвинений к Глискову»

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР
Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР. Иллюстрация: ldpr.ru

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, заявил о намерении доказать несостоятельность обвинений во взяточничестве, предъявленных депутату Александру Глискову.

#НОВОСТИ
Леонид Слуцкий, сменивший Жириновского на посту председателя ЛДПР, заявил о намерении доказать несостоятельность обвинений во взяточничестве, предъявленных Александру Глискову, депутату Заксобрания.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Александр Глисков, как и вся партия, держит удар. Его арест — тяжелое испытание не только для него, но и для его семьи. Он находится в камере с теми, кто отбывает наказания за тяжкие преступления. Подобные вещи в нынешней России происходить не должны. Попытки вытащить какие-то старые эпизоды, в которых его подозревают, и на основании этого принять решение о заключении под стражу — подобные вещи в отношении народных политиков, когда страна сегодня встает плечом к плечу вне зависимости от партийной принадлежности, недопустимы. ЛДПР своих не сдает, нашего коллегу Глискова будем всемерно поддерживать в рамках закона», — подчеркнул г-н Слуцкий.

Напомним, что г-н Глисков занял второе место на выборах губернатора Красноярского края осенью 2023. Поэтому дело в отношении политика может носить заказной характер, — считают в ЛДПР.

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Автор: Петр Савельев
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