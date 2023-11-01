В Красноярске задержан депутат Заксобрания Александр Глисков

Информация сегодня днем появилась в ряде телеграм-каналов и СМИ. Ее также прокомментировали коллеги Александра Глискова.

Источник NGS24.RU сообщил, что депутата Заксобрания доставили в отделение следственного комитета на транспорте. По информации Kras Mash, его подозревают в вымогательстве. Официального подтверждения этой информации от представителей правоохранительных органов нет. В пресс-службе следкома на транспорте сообщили, что у них нет такой информации.

Некоторые коллеги Александра Глискова уже прокомментировали появившуюся информацию.

Например, депутат Денис Терехов назвал случившееся новостью месяца.

Как известно, пока человек не обвинен судом, он невиновен. Даже если Глискова задержали, я надеюсь, ему предъявят достаточно серьезное обвинение. Он не просто депутат Заксобрания, по факту он второй по популярности политик Красноярского края, это показали выборы. Ну если виноват, то виноват, что тут поделаешь. Будем наблюдать, — высказался в телеграме Денис Терехов и пожелал Александру Глискову удачи.

Затем задержание подтвердила и команда депутата:

Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского Края Александр Александрович и сейчас в офисе проводятся обыски. В данный момент причины задержания нам не известны, но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым». Позже появился официальный комментарий и пресс-службы Заксобрания: Законодательное Собрание Красноярского края проинформировано правоохранительными органами о задержании депутата Александра Александровича Глискова. В отношении него проводятся следственные действия. Наиболее полной информацией располагают органы правопорядка».

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