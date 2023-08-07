За пост губернатора Красноярского края поборются пятеро
Избирком закончил проверять подписи, собранные претендентами на пост главы региона.
Избирательна комиссия Красноярского края завершила процедуру регистрации кандидатов на пост главы региона, сообщили в ведомстве.
До 26 июля претенденты должны были собрать и представить в избирком минимум 280 подписей глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов. После их проверки на подлинность человек и получал статус кандидата в губернаторы.
В начале о своем намерении побороться за кресло губернатора Красноярского края заявили семеро:
- Александр Глисков (ЛДПР);
- Ирина Иванова («Зеленые»);
- Михаил Котюков («Единая Россия»);
- Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
- Андрей Новак (КПРФ);
- Иван Серебряков («Родина»);
- Денис Терехов («Новые люди»).
Последние двое муниципальный фильтр не прошли — то ли не собрали подписи, то ли попросту не стали это делать.
Документы же оставшихся пятерых устроили Крайизбирком, и они были регистрированы в качестве кандидатов на пост губернатора Красноярского края.
Активную избирательную кампанию кандидаты смогут начать в конце это недели — за 28 дней до дня голосования, которое будет проходить с 8 по 10 сентября 2023.
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