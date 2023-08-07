За пост губернатора Красноярского края поборются пятеро

Избирком закончил проверять подписи, собранные претендентами на пост главы региона.

Избирательна комиссия Красноярского края завершила процедуру регистрации кандидатов на пост главы региона, сообщили в ведомстве.

До 26 июля претенденты должны были собрать и представить в избирком минимум 280 подписей глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов. После их проверки на подлинность человек и получал статус кандидата в губернаторы.

В начале о своем намерении побороться за кресло губернатора Красноярского края заявили семеро:

Последние двое муниципальный фильтр не прошли — то ли не собрали подписи, то ли попросту не стали это делать.

Документы же оставшихся пятерых устроили Крайизбирком, и они были регистрированы в качестве кандидатов на пост губернатора Красноярского края.

Активную избирательную кампанию кандидаты смогут начать в конце это недели — за 28 дней до дня голосования, которое будет проходить с 8 по 10 сентября 2023.

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