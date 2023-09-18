Появился полный список избранных депутатов Горсовета Красноярска

Новый созыв депутатов Горсовета укомплектован. Рассказываем, кто будет представлять интересы горожан в ближайшие пять лет.

Новый созыв самый единоросский за последние года. Из 36 депутатов 30 — члены «Единой России». Депутатский корпус сложился из одномандатников (18 человек) и списочников (18 человек).

Одномндатники (те, кто прошел по одномандатным округам):

№ 1, Ленинский район: Черемушки и Шинников — Виталий Бондарев;

№ 2, Ленинский район: ДК 1 Мая, КрасТЭЦ, Причал, Глинки — Сергей Иванов;

№ 3, Ленинский и Кировский районы: Мичурина, Образцово, Суворовский — Артемий Любушкин;

№ 4, Кировский район: Торговый центр, Щорса, Первомайский — Александр Первухин;

№ 5, Кировский и Свердловский районы: Затонская, Водников, Южный берег — Павел Креско;

№ 6, Свердловский район: Предмостная, Матросова, Пашенный — Сергей Рывченко;

№ 7, Свердловский район: Свердловская, 60 лет Октября, Парашютная — Андрей Козиков;

№ 8, Октябрьский район: Копылова, Николаевка, Киренского, СФУ, Студ- и Академгородок — Геннадий Клепиков;

№ 9, Октябрьский район: Телевизорный, ГорДК, Высотная, БСМП, Карбышева — Антон Жеребцов;

№ 10, Октябрьский район: Юшкова, Ботанический, Ветлужанка, Мясокомбинат, Бугач, Калинина — Денис Степанов;

№ 11, Железнодорожный район: Ломоносова, Николаевка, Копылова, Новосибирская, Свободный — Вячеслав Дюков;

№ 12, Железнодорожный и Центральный: Красная пл., Железнодорожников, Калинина, Покровка — Максим Сиротинин;

№ 13, Центральный и Советский район: исторический центр, Покровский, часть Солнечного — Елена Южакова;

№ 14, Советский район: Краевая больница, Аэровокзальная, Партизана Железняка, Взлетка — Артем Речицкий;

№ 15, Советский район: онкоцентр, Лазо, Тельмана, сквер Космонавтов, Джамбульская, Песчанка — Людмила Попова;

№ 16, Советский район: Военный городок, Краснодарская, Воронова, Ястынская — Валерий Савельев;

№ 17, Советский район: Северный от Авиаторов до Комсомольского проспекта — Ольга Курыгина;

№ 18, Советский район: Северный от Комсомольского проспекта, Бадалык, часть Солнечного — Людмила Ильиных.

Больше половины — вновь прибывшие. Среди старожил Виталий Бондарев, новые людиВ предыдущем составе горсовета заседали восемь из них: Бондарев, Сергей Иванов, Андрей Козиков, Геннадий Клепиков, Денис Степанов, Вячеслав Дюков, Елена Южаков, Людмила Попова.

Списочники (те, кто прошел по партийным спискам):

От «Единой России»: Наталия Фирюлина, Наталья Мельникова, Дмитрий Власов, Борис Растоскуев, Наталья Каптелинина, Владимир Назаров, Александр Шестаков, Елизавета Белова, Максим Савченко, Оксана Ларионова, Павел Мокин, Юлия Белоголова.

Здесь тоже есть обновление. Из прошлого созыва прошли только Наталия Фирюлина, Наталья Каптелинина, Дмитрий Власов и Оксана Ларионова.

От ЛДПР самое большое количество «не единороссов»: Семен Сендерский, Роман Крастелев, Иван Петров и Максим Плютов.

Двое «старичков» — Семен Сендерский и Роман Крастелев.

От КПРФ — новенькая Мария Лебович.

От «Зеленых» — Иван Головкин.

Добавим, первая сессия нового созыва состоится в октябре.

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