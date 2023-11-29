На часть имущества торгового дома «Мясничий» наложили арест
Арбитражный суд края принял обеспечительные меры и наложил арест на часть имущества торгового дом «Мясничий».
Росбанк помимо требований взыскать более 30,4 млн рублей задолженности по кредитным договорам попросил арестовать имущество в пределах цены иска. Речь идет о транспорте, недвижимости, наличных и безналичных средствах.
Заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля 2024.
На прошлой неделе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана. В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
Читайте также:
-
Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.
-
Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края
Решение приняли на сессии Заксобрания. Депутаты поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата.
-
Компании Романа Гольдмана допустили технический дефолт по облигациям
Общая сумму неисполненных обязательств составляет почти 36 млн рублей.