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С «Мясничего» требуют более 30 млн рублей задолженности по кредитам

С «Мясничего» требуют более 30 млн рублей задолженности по кредитам
Иллюстрация: freepik / freepik

С ООО Торговый дом «Мясничий» предпринимателя и экс-депутата Заксобрание края Романа Гольдмана просят взыскать более 30,4 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

#НОВОСТИ
С иском в арбитражный суд края обратился Росбанк. Ранее банк выдал «Мясничему» три кредитных транша на общую сумму 30 млн рублей. Однако задолженность погашена не была. Теперь Росбанк пытается взыскать долг по кредитам и штраф за просрочку.
 
Пока иск не принят к производству суда.
 
На прошлой неделе, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана. В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
 
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Автор: Петр Савельев
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