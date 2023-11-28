С «Мясничего» требуют более 30 млн рублей задолженности по кредитам

С ООО Торговый дом «Мясничий» предпринимателя и экс-депутата Заксобрание края Романа Гольдмана просят взыскать более 30,4 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

С иском в арбитражный суд края обратился Росбанк. Ранее банк выдал «Мясничему» три кредитных транша на общую сумму 30 млн рублей. Однако задолженность погашена не была. Теперь Росбанк пытается взыскать долг по кредитам и штраф за просрочку.

Пока иск не принят к производству суда.

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