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Бюджет Красноярского края 2024 утвердили с дефицитом 13%

Бюджет Красноярского края 2024 утвердили с дефицитом 13%
Иллюстрация: krskstate.ru

Компенсировать его планируют за счет оставшихся на начало года и кредита.

#НОВОСТИ

Расходы бюджета Красноярского края в 2024 составят 437,2 млрд рублей, а доходы — 379,2 млрд. С такими параметрами главный финансовый документ региона утвердила вчерашняя сессии местного Законодательного Собрания.

Таким образом дефицит бюджета составил 13,27%. Покрыть его планируется остатками средств на начало года и инфраструктурным бюджетным кредитом.

В ряду прочего, в бюджете предусмотрено:

  • 15 млрд рублей на поддержку семей с детьми;
  • 5 млрд рублей на льготные лекарства;
  • 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам;
  • 32 млрд рублей на строительство метро в Красноярске;
  • 138 млрд рублей на развитие территорий края.

Дополнительные решения, принятые на федеральном и региональном уровне ко второму чтению краевого бюджета, значительно улучшили содержание документа. Теперь мы ожидаем подписание губернатором края. И будем готовы с января следующего года начать финансирование по направлениям, предусмотренным в новом бюджете», — сказал после утверждения бюджета министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

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Автор: Петр Савельев
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