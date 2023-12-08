Бюджет Красноярского края 2024 утвердили с дефицитом 13%

Компенсировать его планируют за счет оставшихся на начало года и кредита.

Расходы бюджета Красноярского края в 2024 составят 437,2 млрд рублей, а доходы — 379,2 млрд. С такими параметрами главный финансовый документ региона утвердила вчерашняя сессии местного Законодательного Собрания.

Таким образом дефицит бюджета составил 13,27%. Покрыть его планируется остатками средств на начало года и инфраструктурным бюджетным кредитом.

В ряду прочего, в бюджете предусмотрено:

15 млрд рублей на поддержку семей с детьми;

5 млрд рублей на льготные лекарства;

20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам;

32 млрд рублей на строительство метро в Красноярске;

138 млрд рублей на развитие территорий края.

Дополнительные решения, принятые на федеральном и региональном уровне ко второму чтению краевого бюджета, значительно улучшили содержание документа. Теперь мы ожидаем подписание губернатором края. И будем готовы с января следующего года начать финансирование по направлениям, предусмотренным в новом бюджете», — сказал после утверждения бюджета министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

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