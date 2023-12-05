Предприятия Красноярского края потеряли около четверти доходов

Наибольшие потери отмечаются в некоторых производственных секторах, а также финансах.

За восемь месяцев 2023 предприятия Красноярского края заработали, 635,3 млрд рублей прибыли, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный срок в 2022. Такие данные опубликовал Красноярскстат в очередном обзоре социально-экономического развития региона.

Наибольшие потери зафиксированы в производстве медикаментов (-87,6%), металлургии (-84,5%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий (-69,5%).

В целом, среди предприятий края прибыльными оказались 71,8%. В итоге они заработали 730,9 млрд рублей. Остальные показали убыток в 95,6 млрд.

Плюс к этому, за год (с августа 2022 до августа 2023) долги организаций региона выросли на 33,7% и составили 5,05 трлн рублей, из которых 3,44 трлн — задолженность перед банками, которая год к году увеличилась 40,2%. При этом просрочка в банковской части сократилась на 25,5%, а вот в других долгах — выросла на 43,2%. В целом же размер просроченной задолженности прибавил к августу прошлого года 42,2%.

Также выросла и дебиторка — за год она в целом увеличилась на 16,4%, составив 1,65 трлн рублей, из которых просрочки — 120,8 млрд (+88%).

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