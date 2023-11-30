Бюджет развития Красноярского края в 2024 вырастет до 100 млрд рублей

Правительство региона подготовило поправки в главный финансовый документ края.

Бюджет развития Красноярского края на 2024 увеличится до 100 млрд рублей. Соответствующие поправки будут внесены в бюджет ко второму чтению, сообщили в региональном Минфине.

Подготовленная поправка является результатом совместной работы с депутатами Законодательного Собрания по итогам нулевого чтения бюджета и его обсуждений в комитетах на этапе первого чтения. Она позволит обеспечить решение ряда социально значимых вопросов. А внушительный бюджет развития фактически гарантирует дополнительную поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, сохранение рабочих мест, способствует устойчивому развитию муниципальных образований», — говорит министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Поправку внесут ко второму чтению бюджета. В первом он был утвержден с доходами 379,3 млрд рублей и расходами 437,2 млрд рублей.

Читайте также: