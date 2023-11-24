Бизнесу Красноярского края сохранят налоговые льготы

Введенные нормы будут действовать от года до трех лет.

В Красноярском крае продлят действие налоговых льгот для отдельных видов бизнеса. Соответствующие законы были рассмотрены на очередной сессии Законодательного Собрания региона.

Первый предполагает обнуление налоговой ставки для только начавших свою деятельность индивидуальных предпринимателей или перешедших на упрощенную или патентную системы налогообложения. Распространяется это на 64 вида деятельности по патентам и 13 — на упрощенке. Срок действия закона: до 1 января 2025.

На три года будут продлены пониженные ставки налогов на доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов (в 3% и 7,5% соответственно) для налогоплательщиков, применяющих УСН из разряда получивших статус резидента Арктической зоны, а также являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями.

На такой же срок сохранятся минимальные размеры налогов (1% на доходы, 5% на доходы, уменьшенные на величину расходов) для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус социального предприятия.

Сессия ЗС приняла эти новшества в первом чтении.

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