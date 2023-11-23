Бюджет Красноярска прошел «нулевое» чтение

Впереди публичные слушания и утверждение главного финансового документа города на заседании сессии Горсовета

Сегодня в красноярском Горсовете депутатов состоялись «нулевые чтения» предстоящего трехлетнего бюджета. Обсуждение основных характеристик главного финансового документа Красноярска прошло в формате расширенного заседания комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.

В числе основных приоритетов было озвучено следующее:

– участие Красноярска в реализации нацпроектов, включая строительство социальных объектов, ремонт дорог, формирование комфортной городской среды;

– обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования учреждений социальной сферы;

– сохранение мер соцподдержки, в том числе участников СВО и членов их семей;

– переселение граждан из аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам;

– повышение зарплаты работникам бюджетной сферы.

В целом на решение ключевых задач в 2024 будет направлено свыше 62 млрд рублей.

Отметим, что бюджет сформирован с «техническим» дефицитом в сумме 1,1 млрд рублей. Городские власти планируют заместить его бюджетным кредитом из краевого бюджета и остатками собственных средств на начало года.

На 1 декабря запланированы публичные слушания, в ходе которых бюджет будет детально рассмотрен. Окончательное решение депутаты Горсовета примут в ходе заседания сессии.

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