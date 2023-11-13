Госдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублей

Это второй результат по Сибири. По долговой же нагрузке край идет третьим в округе.

За девять месяцев 2023 государственный долг Красноярского края вырос на 13,6%, составив по итогу 57,52 млрд рублей. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг», на основе данных Минфина РФ.

В общем объеме госдолга края большая часть — 52% — приходится на бюджетные кредиты. Остальное — государственные ценные бумаги. По отношению к доходам бюджета за год (с 1 октября 2022 по 1 октября 2023) он составляет 17,2% (в начале года это было 16,2%).

По общему объему долговых обязательств край занимает второе место по Сибири — больше только у Кемеровской области (63,92%). Правда, прирост здесь несколько ниже — 10,4%. А вот доля в доходах бюджеты ощутимо выше — 30,3%.

В целом, в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки на бюджет, Красноярский край занимает 16 место. Среди территорий СФО, это третий результат — выше стоят Иркутская область (11 место) и Алтайский край (12 место). Хуже всего по Сибири дела обстоят у Хакасии (в общероссийском рейтинге она идет на 83 месте из 85 регионов): ее госдолг равен 25,97 млрд рублей, что составляет 91,3% всех доходов бюджета республики.

Читайте также:

Красноярский край занял 23 место в рейтинге доступности аренды жилья Специалисты РИА Новости подготовили рейтинг доступности аренды жилья в российских регионах. Красноярский край в нем занял 23 позицию.

Красноярск вошел в десятку регионов с максимальным ростом ипотечного платежа за 2023 С начала 2023 платеж по ипотеке в Красноярске увеличился более чем на 80%. Среднее значение составило 42 тыс. рублей. Из городов Сибири это практически самый высокий прирост.

Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023

Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.