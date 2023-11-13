Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
92,05
98,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Госдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублей

Госдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Это второй результат по Сибири. По долговой же нагрузке край идет третьим в округе.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2023 государственный долг Красноярского края вырос на 13,6%, составив по итогу 57,52 млрд рублей. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг», на основе данных Минфина РФ.

В общем объеме госдолга края большая часть — 52% — приходится на бюджетные кредиты. Остальное — государственные ценные бумаги. По отношению к доходам бюджета за год (с 1 октября 2022 по 1 октября 2023) он составляет 17,2% (в начале года это было 16,2%).

По общему объему долговых обязательств край занимает второе место по Сибири — больше только у Кемеровской области (63,92%). Правда, прирост здесь несколько ниже — 10,4%. А вот доля в доходах бюджеты ощутимо выше — 30,3%.

В целом, в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки на бюджет, Красноярский край занимает 16 место. Среди территорий СФО, это третий результат — выше стоят Иркутская область (11 место) и Алтайский край (12 место). Хуже всего по Сибири дела обстоят у Хакасии (в общероссийском рейтинге она идет на 83 месте из 85 регионов): ее госдолг равен 25,97 млрд рублей, что составляет 91,3% всех доходов бюджета республики.

Читайте также:

Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023

Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023
  • Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского краяНаталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края
  • «Красцветмет» попал под британские санкции«Красцветмет» попал под британские санкции
  • Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023
  • В Красноярске продолжают дорожать автомобили. Рассказываем, какие модели больше всегоВ Красноярске продолжают дорожать автомобили. Рассказываем, какие модели больше всего
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.