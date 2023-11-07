Красноярск вошел в десятку регионов с максимальным ростом ипотечного платежа за 2023

С начала 2023 платеж по ипотеке в Красноярске увеличился более чем на 80%. Среднее значение составило 42 тыс. рублей. Из городов Сибири это практически самый высокий прирост.

Красноярск стал одним из десяти городов-миллионников, где зафиксировали самое значительное увеличение ипотечного платежа. С начала 2023 он вырос на 81% и составил 42 тыс. рублей. Примечательно, что речь идет о ежемесячному платежу по ипотеке на вторичном рынке за однокомнатную квартиру.

По информации аналитического центра Домклик (Сбер), который проводил исследование, по росту ипотечного платежа Красноярск опередил только один город Сибири — Омск. Там прирост с начала года достиг 83%. При этом сам платеж ниже — 38,6 тыс. рублей.

Самый масштабный прирост зафиксировали в Челябинске: там ипотечный платеж поднялся на 108% до 33,9 тыс. рублей.

domclick.ru

Для расчетов аналитики использовали такие данные:

медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке — по данным о заключенных ипотечных сделках за октябрь 2023;

ставка по ипотеке — 17%;

первоначальный взнос — 20%;

срок ипотеки — 25 лет.

Для оценки изменения ежемесячного платежа использовались данные начала года: медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке (по данным о заключенных ипотечных сделках за январь 2023 года) и прежнее значение ставки (10%).

В среднем по стране ипотечный платеж увеличился с 26,8 тыс. до 47,6 тыс. рублей.

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