Красноярск вошел в десятку регионов с максимальным ростом ипотечного платежа за 2023
С начала 2023 платеж по ипотеке в Красноярске увеличился более чем на 80%. Среднее значение составило 42 тыс. рублей. Из городов Сибири это практически самый высокий прирост.
Красноярск стал одним из десяти городов-миллионников, где зафиксировали самое значительное увеличение ипотечного платежа. С начала 2023 он вырос на 81% и составил 42 тыс. рублей. Примечательно, что речь идет о ежемесячному платежу по ипотеке на вторичном рынке за однокомнатную квартиру.
По информации аналитического центра Домклик (Сбер), который проводил исследование, по росту ипотечного платежа Красноярск опередил только один город Сибири — Омск. Там прирост с начала года достиг 83%. При этом сам платеж ниже — 38,6 тыс. рублей.
Самый масштабный прирост зафиксировали в Челябинске: там ипотечный платеж поднялся на 108% до 33,9 тыс. рублей.
domclick.ru
Для расчетов аналитики использовали такие данные:
- медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке — по данным о заключенных ипотечных сделках за октябрь 2023;
- ставка по ипотеке — 17%;
- первоначальный взнос — 20%;
- срок ипотеки — 25 лет.
Для оценки изменения ежемесячного платежа использовались данные начала года: медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке (по данным о заключенных ипотечных сделках за январь 2023 года) и прежнее значение ставки (10%).
В среднем по стране ипотечный платеж увеличился с 26,8 тыс. до 47,6 тыс. рублей.
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