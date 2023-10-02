Красноярский край вошел в ТОП-15 регионов по доступности ипотеки
По данным аналитиков «РИА Новости», в августе 2023 почти 40% жителей региона могли позволить себе приобрести жилье в ипотеку
Как показало исследование «РИА Новости», по состоянию на август 2023 в целом по России доля семей, для которых доступна ипотека, находится на уровне 27,8%.
За прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла в 78 регионах страны, а снизилась лишь в пяти субъектах РФ.
Красноярский край занимает 11 место рейтинга по доступности ипотеки для жителей: позволить себе купить в ипотеку двухкомнатную квартиру на вторичном рынке могут 38,9% семей (по состоянию на август 2022 – 36%).
Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где купить двухкомнатную квартиру в кредит могут около 60% семей. Последние строчки рейтинга заняли Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан с показателями, не превышающими 10%.
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В других регионах СФО, чтобы обслуживать жилищные кредиты, нужно зарабатывать несколько меньше.
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