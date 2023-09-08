Комфортная ипотека в Красноярском крае оказалась самой дорогой в Сибири

В других регионах СФО, чтобы обслуживать жилищные кредиты, нужно зарабатывать несколько меньше.

Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита в августе 2023 в Красноярском крае составил 97,9 тыс. рублей в месяц. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

Эта сумма рассчитана через отношение ежемесячных ипотечных платежей к ежемесячным же заработкам. В Красноярском крае она оказалась самой большой по Сибирскому федеральному округу. Чуть меньше нужно зарабатывать жителям Новосибирской (96,9 тыс. рублей) и Иркутской (90,4 тыс. рублей) областей.

Также стоит отметить, что с начала года этот показатель в крае увеличился на 5,2%, а в среднем по России — на 9,8%, составив по итогу 100,4 тыс. рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает рост рекомендованного семейного дохода для ипотечников увеличение ключевой ставки ЦБ (и, как следствие, ставок по кредитам), а также подорожанием квадратного метра жилья, что привело к росту среднего чека по ипотеке.

При этом, несмотря на рост индикатора комфортного обслуживания ипотеки, реальные доходы граждан остаются достаточно стабильными. Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится. Вместе с тем, заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни», — добавляет он.

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