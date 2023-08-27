Красноярский край вошел в ТОП-3 «ипотечных» регионов

Специалисты ВТБ подготовили анализ статистики по портфелю жилищных кредитов.

Согласно полученным данным, большинство ипотечных заемщиков проживает в Красноярском крае, Новосибирской области и ХМАО-Югре — в этих регионах самая высокая доля заемщиков среди общего числа клиентов банка во всей России. Например, Москва и Санкт-Петербург показывают значения на уровне средних по стране.

Первое место поделили Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Новосибирская область, где доля ипотечных заемщиков равна 14% — это почти вдвое выше медианы по стране.

Второе место у Красноярского края — у нас в регионе инвесторов в недвижимость набралось 12% от общего числа клиентов банка в РФ.

Третье место у Татарстана и Приморского края — по 10,5%. Показатель превышает общероссийский уровень в 1,5 раза.

С 2021 список регионов-лидеров практически не изменился, за исключением Кировской области, которая переместилась с 1 места четвертое с 10%.

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным ВТБ, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов, находится на уровне 7…8% — это среднее значение по стране.

Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что «ипотеку платит каждый второй россиянин», этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок», — поясняет Сергей Бабин, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

По словам эксперта, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и Санкт-Петербург не являются лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу, даже несмотря на бурный рост строительного сектора двух столиц.

Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир, расширение своих квадратных метров. Мы видим готовность клиентов к долгосрочным кредитам и аккуратное исполнение своих обязательств. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку».

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