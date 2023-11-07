Красноярский край занял 23 место в рейтинге доступности аренды жилья

Специалисты РИА Новости подготовили рейтинг доступности аренды жилья в российских регионах. Красноярский край в нем занял 23 позицию.

По данным аналитиков, в регионе 55,2 % семей с двуми детьми могут позволить себе снимать типовую двухкомнатную квартиру. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, составляет 99,3 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2023 половина из них может снять типовую двухкомнатную квартиру. До 2022 этот показатель был на уровне 40 %.

Лидерами по доступности аренды стали Кемеровская область (70,2 %), Санкт-Петербург (68,3 %) и Татарстан (65,8 %). В аутсайдерах оказались Ингушетия (16,8 %), Дагестан (15,8 %) и Кабардино-Балкария (13,1 %).

Как считали

Эксперты исходили из того, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 индивидуально для каждого субъекта федерации.

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