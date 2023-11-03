Преобразить город: подробности бизнес-марафона коммерческой недвижимости в Красноярске

С 9 по 11 ноября Красноярск станет площадкой бизнес-марафона коммерческой недвижимости «Коллективные инвестиции в городскую среду». Детали мероприятия рассказывает «ДК».

С 9 по 11 ноября в Красноярске пройдет бизнес-марафон коммерческой недвижимости «Коллективные инвестиции в городскую среду». В программе события — инвестиционная презентация, нетворкинг бизнес-сообществ и инвест-тур по объектам города, которые в скором времени преобразятся.

Сегодня рынок коммерческой недвижимости в России уверенно растет. Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России в январе — марте 2023 составил 122 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций в этом году уже составил 122 млрд рублей. Однако темпы строительства качественных коммерческих помещений в России постепенно замедляются. К примеру, за первое полугодие 2023 на рынок не было выведено ни одного торгового центра. Это связано со многими факторами, в первую очередь, экономическими. Но в российских городах уже есть множество коммерческих помещений, которые работают плохо, либо не работают вообще. В этой ситуации логичное решение — редевелопмент.

Редевелопмент — это когда невостребованный объект недвижимости может получить новую жизнь за счет эффективного изменения его назначения. Для этого нужно провести оценку состояния здания, а также потенциала его использования, сформировать концепцию, провести изменения. Это мы и делаем с нашими проектами, а после — продаем как готовый арендный бизнес», — комментирует Александр Самойлович, директор по развитию редевелоперской компании «Колесник».

«Колесник» — первая компания редевелопмента в России запустила франшизу в Красноярске в январе

Досье ДК Компания «Колесник» 8 лет улучшает Тюмень, делая не только прибыльные проекты коммерческой недвижимости, но и значимые для города. Компания сегодня — это: 32 реализованных проекта в Тюмени и Екатеринбурге; средняя доходность 30% годовых; 1,5 года средний срок; 707 довольных инвесторов; 1,2 млрд ₽ капитал в управлении.

Красноярск стал первым городом, где компания запустила свою франшизу. Партнером стала компания «Красредевелопмент», красноярского предпринимателя Андрея Шевелева, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов», Человек года 2019 в номинации «Бизнес-образование» (по версии журнала «Деловой Квартал»).

Первый проект редевелопмента в нашем городе — здание старых конюшен на ул. Мира, 94Г. Его начали реставрировать в июне, в этом районе появится целая «Барная улица» Открытие планируется в декабре этого года. Сейчас в таком же формате уже запущен проект под кодовым названием «Трибуна», в парке Автомобилистов, на Кутузова, 91Г, где создается центр притяжения всего района. И, буквально на днях, открыт сбор инвестиций на большой, новый объект — здание бывшего комбината питания на Железнодорожников, 18А.

Фото предоставлено «Красредевелопмент»

Уже 9 ноября стартует бизнес-марафон «Частные инвестиции в редевелопмент».

9 ноября гости события смогут посетить бизнес-завтрак. В неформальной обстановке руководитель инвестиционного направления редевелоперской компании «Колесник» Александра Самойлович и серийный предприниматель Андрей Шевелев расскажут о трендах инвестиций в недвижимость. Гостей ждет нетворкинг с деловыми партнерами, обмен опытом и новостями рынка городской среды, интересные проекты для инвестиций.

10 ноября в формате закрытого клуба пройдет инвест-презентация действующих проектов и раскрыта бизнес-модель компании. Инвесторы смогут открыто задать свои вопросы и получить на них ответ.

Общий форум и инвест-тур по коммерческим объектам компании состоится 11 ноября с 10:00 до 13:00 в бизнес-акселераторе «300 стартапов» по адресу ул. Взлетная, 5, стр. 1, эт. 4.

В программе форума:

Сергей Колесник — основатель редевелоперской компании «Колесник». Тема: «Региональный редевелопмент частными инвестициями: как инструмент преобразования городской среды». Андрей Шевелев — партнер-франчайзи компании «Колесник». Тема: «Делаем город лучше через реконструкцию, реновацию и редевелопмент». Александра Самойлович — руководитель направления «Колесник. Инвестиции» и директор по развитию компании. Тема: «Инвестиции в инфраструктурные объекты города. Можно ли на этом заработать частному инвестору?». Неофициальная часть.

А после участников ждет Инвест-тур «Развитие инфраструктуры и пространства города»: экскурсия по коммерческим объектам для открытия дополнительных возможностей, приумножения капитала, приобретения знаний о новых источниках дохода для инвесторов. Концепция тура — активно и захватывающе познакомить гостей с инфраструктурными объектами, которые не только меняют облик нашего город в лучшую сторону, но и позволят сформировать дополнительный доход от вложения в такие объекты.

Для участия в событии необходима предварительная регистрация

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