Преобразить город: подробности бизнес-марафона коммерческой недвижимости в Красноярске
С 9 по 11 ноября Красноярск станет площадкой бизнес-марафона коммерческой недвижимости «Коллективные инвестиции в городскую среду». Детали мероприятия рассказывает «ДК».
С 9 по 11 ноября в Красноярске пройдет бизнес-марафон коммерческой недвижимости «Коллективные инвестиции в городскую среду». В программе события — инвестиционная презентация, нетворкинг бизнес-сообществ и инвест-тур по объектам города, которые в скором времени преобразятся.
Сегодня рынок коммерческой недвижимости в России уверенно растет. Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России в январе — марте 2023 составил 122 млрд рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций в этом году уже составил 122 млрд рублей. Однако темпы строительства качественных коммерческих помещений в России постепенно замедляются. К примеру, за первое полугодие 2023 на рынок не было выведено ни одного торгового центра. Это связано со многими факторами, в первую очередь, экономическими. Но в российских городах уже есть множество коммерческих помещений, которые работают плохо, либо не работают вообще. В этой ситуации логичное решение — редевелопмент.
Редевелопмент — это когда невостребованный объект недвижимости может получить новую жизнь за счет эффективного изменения его назначения. Для этого нужно провести оценку состояния здания, а также потенциала его использования, сформировать концепцию, провести изменения. Это мы и делаем с нашими проектами, а после — продаем как готовый арендный бизнес», — комментирует Александр Самойлович, директор по развитию редевелоперской компании «Колесник».
«Колесник» — первая компания редевелопмента в России запустила франшизу в Красноярске в январе
Досье ДК
Красноярск стал первым городом, где компания запустила свою франшизу. Партнером стала компания «Красредевелопмент», красноярского предпринимателя Андрея Шевелева, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов», Человек года 2019 в номинации «Бизнес-образование» (по версии журнала «Деловой Квартал»).
В программе форума:
- Сергей Колесник — основатель редевелоперской компании «Колесник». Тема: «Региональный редевелопмент частными инвестициями: как инструмент преобразования городской среды».
- Андрей Шевелев — партнер-франчайзи компании «Колесник». Тема: «Делаем город лучше через реконструкцию, реновацию и редевелопмент».
- Александра Самойлович — руководитель направления «Колесник. Инвестиции» и директор по развитию компании. Тема: «Инвестиции в инфраструктурные объекты города. Можно ли на этом заработать частному инвестору?».
- Неофициальная часть.
А после участников ждет Инвест-тур «Развитие инфраструктуры и пространства города»: экскурсия по коммерческим объектам для открытия дополнительных возможностей, приумножения капитала, приобретения знаний о новых источниках дохода для инвесторов. Концепция тура — активно и захватывающе познакомить гостей с инфраструктурными объектами, которые не только меняют облик нашего город в лучшую сторону, но и позволят сформировать дополнительный доход от вложения в такие объекты.
Для участия в событии необходима предварительная регистрация
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