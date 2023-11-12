Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023
Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.
Согласно данным статистики за январь…сентябрь 2023 средняя зарплата в Красноярском крае составила 77 тыс. рублей.
Отмечается, что в январе…сентябре 2022 жители региона получали в месяц около 69 тыс. рублей.
Больше всего платят работникам в сфере добычи полезных ископаемых — 153 тыс. рублей в месяц.
На втором месте по уровню зарплат находятся ученые-технари, которым платят 102 тыс. рублей.
Третье место у страховых агентов — 95 тыс. рублей.
Самые скромные зарплаты в сфере образования — от 31 тыс. рублей в зависимости от нагрузки.
В общепите и гостиничном деле работники получают порядка 46 тыс. рублей в месяц, агенты по недвижимости около 47 тыс. рублей.
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