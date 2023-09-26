Треть красноярцев не берут больничные из-за потерь в заработной плате

31% жителей Красноярска не оформляют больничные, чтобы не потерять часть доходов. Большинство продолжают работу во время болезни, но в дистанционном формате.

Жители Красноярска рассказали об основных причинах, из-за которых не берут больничные: треть работников говорят о том, что прекращать работу во время болезни финансово невыгодно. Об этом сообщили 31% респондентов.

Еще 20% продолжают ходить на работу во время болезни, так как некому передать их обязанности. 19% считают, что достаточно провести максимум два дня дома, чтобы выздороветь. Еще 18% объясняют, что не берут больничные, так как в любом случае продолжают работать. 12% отмечают, что в их компании не одобряют уход сотрудников на больничный.

При этом в 50% компаний болеющих сотрудников просят переходить на удаленный режим работы до выздоровления.

За последний год 25% красноярцев брали больничный один раз, еще 50% — два раза, и 25% — три и более раз. 50% респондентов обычно проводят на больничном 5-10 дней, и 50% — три-пять дней», — говорится в исследовании «Росгосстраха» и Зарплаты. ру.

Данные сформировали на основе опроса 2 450 жителей по всем округам РФ.

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