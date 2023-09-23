Чужие в офисе: кому полезен аутстаффинг

Развитие бизнеса, запуск новых проектов и продуктов требуют расширения штата. Однако сделать это быстро и эффективно бывает сложно. Экспертиза по теме от ДК.

Задачу можно решить, арендовав персонал у специализированных компаний (аутстаффинг). Однако такой путь подходит не всем. «Деловой квартал» разбирался, что происходит в Красноярске с этим видом бизнеса.

Кадры в аренду

Первые ласточки аутстаффинга прилетели в Россию еще в конце 1990-х. Суть его в том, что компания-заказчик арендует специалиста у компании-оператора, не принимая его в штат. Иными словами, человек числится в одной компании, а работает на другую. Основным отличием от аутсорсинга в этой ситуации является то, что работник трудится «в контуре» заказчика, выполняя только поставленные им задачи по его стандартам, тогда как аутсорсер может вести ряд проектов и работает по шаблонам организации, в штате которой состоит.

На момент становления сфера аутстаффинга в РФ (как и многие другие) была слабо отрегулирована, из-за чего появились недобросовестные работодатели, которые стали выводить сотрудников за штат, лишая их части выплат и гарантий. В итоге в 2014 был принят закон (действовать он начал с 2016), по сути, запретивший заемный труд на территории РФ. Чуть позже запрет этот перестал носить тотальный характер, и определенные организации при соблюдении заданных условий получили право предоставлять подобные услуги. Пользоваться же такими кадрами разрешили для замещения временно отсутствующих сотрудников, проектной работы, с увеличением производства и объемов продаж. Собственно, последнее определило отрасли, в которых сейчас наиболее активно пользуются такими кадрами.

Аутстаффинг сейчас практически на 90% относится к профессиям линейного персонала: работники логистической и складской функции, продавцы, кассиры. Затраты на их подбор и адаптацию высокие, на удержание — еще выше. Плюс это требует постоянной актуализации кандидатских баз. Поэтому вполне целесообразно, что работодатель выводит эту функцию на подрядчика, — рассказывает НАТАЛЬЯ САГИТОВА, директор консалтинговой компании PEOPLE, которая в ряду прочего занимается и кадровыми вопросами.

Вообще, по мнению Сагитовой, аренда кадров является целесообразной в тех отраслях и процессах, где доля линейного персонала переваливает за 50%.

Внутри должна оставаться лишь профессиональная экспертиза, на которой бизнес делает деньги. Все непрофильные функции при высоком объеме эффективнее отдавать на сторону подрядчика, — говорит эксперт.

По такому пути в Красноярске идет сеть супермаркетов «Красный Яр» (магазины «Красный Яр» и «Батон»). По оценкам ИРИНЫ КРАЕВОЙ, ее директора по персоналу, доля арендованных кадров в процессах компании составляет порядка 15%.

По трудовому законодательству ты должен обеспечить работнику полную загруженность, а нередко бывает так, что ее нет, и человек нужен лишь на периоды наибольших продаж. Выводить людей при таком порядке сложно. Тем более что штатный работник, как правило, ищет стабильности, а плавающий режим его не радует. С арендованным же персоналом в этом плане куда проще: он готов работать в таком графике, — размышляет Ирина Краева.

Жизнь в проекте

Помимо линейного персонала аутстаффинг востребован в проектной деятельности. Принцип тот же: человек нанимается на период выполнения проекта и по его завершении отправляется в свободное плавание. Здесь основным преимуществом арендованных кадров является то, что заказчику не нужно тратить время на поиск людей с необходимыми компетенциями и квалификацией на рынке труда, что может оказаться крайне сложной задачей, ведь, по данным портала hh.ru, индекс дефицита кадров (рассчитывается через отношение числа открытых вакансий к количеству активных резюме) в июне 2023 опустился до 3,1, что является минимумом в новейшей истории.

По оценкам Анатолия ФОМИН, чья «Фабрика решений» специализируется в том числе и на аутстаффинге IT-персонала, на поиск нужного специалиста на свободном рынке может уйти до трех месяцев. Плюс примерно столько же на то, чтобы вывести его на «проектную мощность» (иными словами, на адаптацию). При проектной деятельности время играет критическую роль, а значит, специалистов нужно вводить в дело максимально оперативно. А используя аутстаффинг, период поиска и адаптации можно сократить минимум в два раза, — говорит эксперт.

Есть у Фомина и опыт привлечения арендного персонала. По такой схеме его компания разрабатывала решения для проекта «Экономка» Андрея ШЕВЕЛЕВА.

Мы тогда под эту задачу собрали команду разработчиков, которых оформили к себе в компанию. Но, когда через полгода проект вошел в финальную фазу, и уже нужно было не разрабатывать продукт, а обслуживать его, мы передали всех специалистов компании, — рассказывает Анатолий Фомин.

В целом же, как показало общение с экспертами, аутстаффинг применим для решения очень многих задач в самых различных отраслях — от привычных ритейла и логистики до маркетинга и частного образования. По такому пути, например, пошла сеть частных детских садов Красноярска «Азбука». Некоторое время назад здесь задумались о стандартизации образования для детей 6...7 лет. Работа важная, но разовая, и нанимать специалиста в штат было нецелесообразно. К работе привлекли бывшего методиста сети, которая в свое время разработала для нее авторскую методику.

По сути, это тот же аутстаффинг, ведь мы получили конечный продукт очень высокого качества без того, чтобы платить зарплату штатному специалисту, — вспоминает Марина АНЧЕЕВА, основатель «Азбуки».

Неявная выгода

Вопросы стоимости аутстаффинга, на первый взгляд, просты и понятны: если человек не в штате, то ему не надо оплачивать отпуск, отчислять зарплатные налоги и взносы. В общем, должно быть дешевле. Однако на поверку это не так. По оценкам экспертов, стоимость работы аутстафф-персонала примерно на 10...20% выше, чем штатного. И это только когда речь идет о линейных кадрах. В IT же, к примеру, разница еще больше: по оценке Фомина, штатный специалист в этой области обходится компании примерно в 260…280 тыс. рублей в месяц (зарплата +все отчисления), а аутстаффер — примерно в 450…480 тыс. рублей.

То есть в моменте взять специалиста в штат кажется выгоднее. Но учитывая все вышесказанное, это не так, — подчеркивает эксперт.

Поддерживает его в этом вопросе и Наталья Сагитова. По ее словам, некорректно сравнивать прямые затраты, скажем, на 10 грузчиков со стоимостью аутстаффинга этих работников в таком же количестве.

Помимо прямых затрат есть расходы на зарплату HR-блока, доступы к базам, ПО для автоматизации подбора и прочее. Эти затраты часто не очевидны, но они есть. И их сумма обычно превышает гонорары арендованных специалистов, — дополняет Наталья Сагитова.

При этом она признает, что на сегодня далеко не все из тех, кому был бы полезен аутстаффинг, пользуются этим инструментом. Да и вообще, эксперты признают, что развитие этого сегмента в России далеко от того, что есть в Европе и США (по данным портала Rubrain.com, аутстаффингом в том или ином виде пользуются 82% американских и европейских компаний). А в 2022 после обострения ситуации вокруг Украины стало еще сложнее.

До этого периода аутстаффинг приносил нам до 80% выручки, сейчас же осталось лишь 20%. Зарубежные партнеры, которые активно арендовали наших специалистов, сейчас перестали это делать, а российский рынок не способен обеспечить такое же количество заказов, — рассказывает Анатолий Фомин из «Фабрики решений».

Положение в других секторах менее плачевно, чем в IT, но тоже далеко от оптимистичного. Так, Ирина Краева отмечает, что искать такой персонал стало сложнее: с одной стороны, из-за известных событий людей на рынке стало меньше, а с другой — растет конкуренция среди ритейлеров.

В целом можно сказать, что в Красноярске в этом вопросе все относительно нормально, но до европейской части России, нам, конечно, еще далеко — и в части спроса, и в части предложения», — резюмирует Ирина Краева.

Евгений Волошинский