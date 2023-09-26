Красноярск уступил Иркутску и Кемерово в покупательской способности горожан

Рост доходов в Красноярске также оказался ниже, чем в упомянутых городах.

По итогу первого полугодия 2023 средняя зарплата в Красноярске составляла 69,4 тыс. рублей в месяц. На нее горожанин мог купить 3,35 фиксированного продуктового набора (ФПН). Такие данные опубликовало агентство «РИА-Рейтинг» в зарплатном рейтинге 100 крупнейших городов России.

По последнему показателю Красноярск занял третье место по Сибири. На первом идет Иркутск — на среднемесячную зарплату в 71,4 тыс. рублей в нем можно купить 3,75 ФПН. На втором идет Кемерово — зарплата здесь чуть ниже красноярской (65,3 тыс. рублей), но покупательская способность выше (3,6 ФПН). Самая же низкая она по СФО в Горно-Алтайске — на среднюю зарплату в 50,1 тыс. рублей его житель может купить всего 2,38 ФПН.

Стоит также отметить, что, по сравнению с первыми шестью месяцами 2022, среднемесячная зарплата в Красноярске выросла на 14,1%. В Иркутске же этот показатель был на уровне 14,3%, а в Кемерово — 17,8%.

В целом же по России, наибольшей покупательской способностью по итогу первого полугодия 2023 обладали жители Нового Уренгоя, Салехарда и Москва — 6, 5,35 и 4,78 ФПН соответственно при среднемесячной зарплате в 142,6, 127,2 и 137,7 тыс. рублей. Меньше всего фиксированных продуктовых наборов на среднюю зарплату можно купить в Грозном (2,1), Элисте (2,03) и Нальчике (1,97).

Красноярск же в общероссийском рейтинге городов по этому показателю занял 26 место, а Иркутск и Кемерово — 15 и 18 соответственно.

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