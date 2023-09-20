Красноярцы стали чаще занимать до зарплаты

Судя по динамике микрокредитов, подобная тенденция отмечается по всей стране. Правда, в крае, она выражена почти в девять раз сильнее.

В августе 2023 в Красноярском крае было выдано 65 466 микрозаймов (займов до зарплаты), что на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По числу микроредитов, выданных населению, край занял первое место в Сибирском федеральном округе и 11 по стране в целом. Динамика же этого сегмента в регионе оказалась самой высокой из 30 территорий РФ с наибольшим числом выданных займов до зарплаты. Конкурентом здесь может выступить лишь Омская область, но там показатель прироста такой же, как в Красноярском крае.

В целом же по России количество выданных микрозаймов в августе 2023 увеличилось лишь на 0,4% и достигло 2,85 млн.

Отметим, что сегмент займов до зарплаты в Красноярском крае терял в количестве в последние два месяца. Так, в июне 2023 оно сократилось на 2,4% к маю, а в июле — еще на 3,2%. Таким образом, даже с учетом августовского роста, число микрокредитов населению в регионе не вернулось на уровень мая 2023 (67 661 микрозайм).

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