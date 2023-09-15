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В Красноярском крае самое большое зарплатное неравенство в Сибири

В Красноярском крае самое большое зарплатное неравенство в Сибири
Иллюстрация: freepik.com

Разница между доходами самых высоко- и низкооплачиваемых сотрудников в регионе составляет более 140 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

В 2023 наиболее оплачиваемые сотрудники в Красноярском крае в среднем получали 170,5 тыс. рублей в месяц, а наименее оплачиваемые — 27,9 тыс. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Показатель зарплатного неравенства в 6,1 раза, отмечаемый в регионе, является самым большим по Сибирскому федеральному округу. Ближайшие «соседи» — Новосибирская и Омская области, где разница между наибольшими и наименьшими доходами составляет 5,6 раза. Меньше же всего они отличаются в Туве — 3,8 раза.

Стоит также отметить, что наибольшие средние зарплаты в Красноярском крае также являются самыми высокими по Сибири. Несколько меньше получают в Иркутской (152,1 тыс. рублей) и Новосибирской (136 тыс. рублей) областях.

В среднем по России, зарплатное неравенство сейчас составляет 7,7 раза. Наибольшее оно в Москве (9,3 раза), а наименьшее — как раз в Туве.

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Он занял строчку сразу после Московской области. Ближайший сибирский сосед отстал от края на восемь позиций.

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Автор: Петр Савельев
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