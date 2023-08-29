Красноярский край оказался в числе самых привлекательных регионов для работы в России

Он занял строчку сразу после Московской области. Ближайший сибирский сосед отстал от края на восемь позиций.

По итогу 2022 Красноярский край занял четвертую позицию в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда, составленном агентством «РИА Рейтинг». Его итоговый балл составил 80 из 100 возможных. В 2021 он был на уровне 76,1.

Первые три места, как и годом ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область с 97,9, 95,2 и 86,6 баллов соответственно.

Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, низкая безработица, — поясняют в агентстве.

В Сибирском федеральном округе второе и третье место заняли Иркутская и Новосибирская области, которые набрали 72,2 и 72 балла соответственно. В общероссийском рейтинге они идут на 12 и 13 позиции.

Хуже всего в России дела на рынке труда обстоят в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии. Рейтинговый балл этих регионов составляет 13,7, 12,1 и 6,4 балла соответственно. Сибирскими аутсайдерами являются три республики — Хакасия, Алтай и Тува. Они набрали 52,2, 29,1 и 14,6 баллов соответственно, заняв в общероссийском рейтинге 67, 78 и 81 место.

На сегодняшний день ситуация на рынке труда в РФ вполне благоприятная. В частности, безработица находится на очень низком уровне (чуть более 3%), помимо этого, происходит рост заработных плат. По итогам 2023 года можно ожидать увеличения числа регионов, где ситуация на рынке труда улучшится», — считают в «РИА Рейтинг».

Для справки: При составлении рейтинга регионов по рынку труда анализировались: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Это позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы.

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