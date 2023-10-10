Бухгалтерия в аутсорсинге дает собственнику легкость

Аутсорсинг, с одной стороны, устойчивый тренд 2023, с другой — по-прежнему поле сомнений собственника. Особенно если речь идет о внутренней бухгалтерии.

Но если компания готова к партнерству со сторонней командой, можно не только делегировать рутину, но и обрести высококлассный аудит и настройку важных бизнес-процессов.

Все начинается с запроса на бухгалтерские услуги. Чего хочет бизнес от финансистов на аутсорсинге?

— Это первый вопрос, который мы задаем на встрече: необходимо разобраться, как клиент понимает бухгалтерию. От этого будет зависеть спектр услуг, — отмечает Елена ЛЕБЕДЕВА, директор бухгалтерского агентства «Оптимальный вариант».

Например, в тарифе «Комплексный» предполагается, что «Оптимальный вариант» забирает на себя полноценное ведение бухгалтерии бизнеса. За таким сервисом приходят 80% аудитории. Возможны и другие сценарии интеграции.

— Иногда клиенты ведут первичную документацию сами, а мы контролируем правильность, сдаем отчетность, взаимодействуем с налоговыми органами, консультируем по ведению бизнеса. При таком варианте сотрудничества компания может не брать в штат дорогостоящего главного бухгалтера, — рассказывает Елена Лебедева.

От налоговых затрат к налоговым возможностям

Есть вариант, когда делегируются кадровые вопросы и зарплата. Если в штате есть кадровик, на аутсорс можно передать только работу с з/п — востребованность этого тарифа растет с 2019, так как в налоговом законодательстве очень много изменений.

— Сейчас намного сложнее стало сдавать бухгалтерскую отчетность, так как ужесточились требования к ее предоставлению — введение ЕНС, пандемийные льготы, воинский учет… Правила меняются гораздо чаще, чем в «обычной» бухгалтерии, и не все специалисты могут уследить за тенденциями. В итоге компании переплачивают налоги, а мы можем эти затраты оптимизировать в рамках правового поля, — говорит Елена Лебедева.

Стратегия роста

Пожалуй, самый успешный сценарий привлечения бухгалтерского аутсорсинга — стратегия совместного роста.

— С любым клиентом взаимодействует наша полноценная рабочая группа: бухгалтер по заработной плате, ведущий и главный бухгалтеры, а также оператор, который вносит первичные документы. Такая структура позволяет наладить качественный процесс и расти вместе — сделать аутсорсинг историей, которая способна работать не только «первое» время. Поэтому с нами остаются надолго: в среднем на 5…7 лет, но есть те, кого мы ведем уже 15 лет, — рассказывает Елена Лебедева.

Включенность вместо «головной боли»

Эксперт уверена: стоит искать стороннюю бухгалтерию, которая, во-первых, работает комплексно, профессионально, во-вторых, с максимальной включенностью и заточенностью на высокие финансовые результаты.

— Взять компанию на аутсорс — это не просто заключить договор, получить гарантийный взнос и сказать: «Мы вас теперь обслуживаем». Важно, чтобы еще на входе был проведен экспресс-аудит. Анализ деятельности компании позволяет увидеть моменты, которые требуют особого внимания либо в них зашиты риски. Мы предельно честны с собственниками и всегда говорим, где тонко и может порваться. При этом сразу же предлагаем варианты решений. Предположим, у компании большой подотчет, который грозит начислением 13% подоходного налога — мы обращаем на это внимание клиента. Или если отчетность велась кое-как, предложим сначала восстановить ее, чтобы разобраться в актуальном состоянии. И только потом решать, какие услуги требуются, — подчеркивает Елена Лебедева.

Аутсорсинг — это история про взаимное уважение, прозрачность и открытость в работе. И выбор друг друга здесь делают обе стороны.

— В первую очередь мы смотрим на легальность бизнеса. Не берем фирмы, чья деятельность вызывает сомнения. Также важна включенность с обеих сторон. Нельзя сбросить на кого-то бухгалтерию и забыть о ней. Плотный контакт дает возможность удвоить эффект от нашего сотрудничества. Собственник же обязательно получит столь дефицитную сегодня легкость, выскочит из рутины, избавится от груза системных проблем, при этом оставаясь в курсе всех важных финансовых вопросов своего дела, — резюмирует Елена Лебедева.

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