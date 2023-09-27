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На поддержку аграриев Красноярского края в следующем году заложили 10 млрд рублей

На поддержку аграриев Красноярского края в следующем году заложили 10 млрд рублей
Автор фото: Александр Юшин. Иллюстрация: krskstate.ru

Деньги будут выделены в рамках реализацию соответствующей госпрограммы.

#НОВОСТИ

На реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в Красноярском крае в 2024 будет потрачено более 10 млрд рублей. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.

Основная часть выделенных денег будет распределена по семи ведомственным проектам. Среди них техническая модернизация отрасли, развитие овоще- и картофелеводства, малых форм хозяйствования и сельхозкооперации, стимулирование инвестиционной деятельности и т.п.

К 2026 индексы производства сельхозпродукции и пищевых продуктов будут иметь положительные значения. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий составит 18,4%, среднемесячная зарплата работников сельхозпредприятий — 54 тыс. рублей», — отметил и.о. министра сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов.

Добавим, что в 2023 на реализацию этой госпрограммы было выделено 10,6 млрд рублей. Итог этих вложений будет подсчитан по завершении года.

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В Красноярском крае производители масличных культур получат 51,5 млн рублей

Средства можно направить на производство рапса и сои. Отбор для получения субсидии намечен на ноябрь 2023.

Автор: Петр Савельев
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