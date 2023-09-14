Красноярский край прибавил в молоке и потерял в коровах

Прирост зафиксирован практически по всем показателям, кроме молочного стада — оно в регионе сократилось.

С начала 2023 аграрии Красноярского края надоили 328 064,2 тонны молока, что на 5% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные опубликовало региональное подразделение «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

Помимо общего надоя, немного вырос и суточный. В итоге на 12 сентября 2023 он был на уровне 1,2 тыс. тонн (+0,8% год к году). Самые высокие результаты показывают хозяйства Ужурского (200,8 тонны), Канского (197,9 тонны) и Шушенского (167,2 тонны) районов. Причем в последнем отмечена самая большая продуктивности скота —с одной коровы здесь надаивают 29,1 кг в сутки. В среднем же по краю этот показатель равен 19,4 кг.

Стоит также отметить, что общее поголовье коров в регионе на 1 августа составляло 62,8 тыс. Это примерно на тысячу меньше, чем было 1 октября прошлого года. Лидеры по молочному стаду все те же: Канский (10,7 тыс. коров), Курагинский и Ужурский (по 7,3 тыс. коров) районы.

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