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Красноярский край прибавил в молоке и потерял в коровах

Красноярский край прибавил в молоке и потерял в коровах
Автор фото: senivpetro. Иллюстрация: freepik.com

Прирост зафиксирован практически по всем показателям, кроме молочного стада — оно в регионе сократилось.

#НОВОСТИ

С начала 2023 аграрии Красноярского края надоили 328 064,2 тонны молока, что на 5% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные опубликовало региональное подразделение «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

Помимо общего надоя, немного вырос и суточный. В итоге на 12 сентября 2023 он был на уровне 1,2 тыс. тонн (+0,8% год к году). Самые высокие результаты показывают хозяйства Ужурского (200,8 тонны), Канского (197,9 тонны) и Шушенского (167,2 тонны) районов. Причем в последнем отмечена самая большая продуктивности скота —с одной коровы здесь надаивают 29,1 кг в сутки. В среднем же по краю этот показатель равен 19,4 кг.

Стоит также отметить, что общее поголовье коров в регионе на 1 августа составляло 62,8 тыс. Это примерно на тысячу меньше, чем было 1 октября прошлого года. Лидеры по молочному стаду все те же: Канский (10,7 тыс. коров), Курагинский и Ужурский (по 7,3 тыс. коров) районы.

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В Курагинском районе построили комплекс по производству молока

Возведением сельхозобъекта в Курагинском районе занималась компания «Агросибком-инвест». Предприятие построило животноводческий комплекс по производству молока на 2 300 фуражных коров.

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Аграрии уже намолотили свыше 1 млн тонн зерна и 20 тыс. тонн рапса.

Автор: Петр Савельев
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