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Уборочная кампания в Красноярском крае по зерну выполнена на 40%

Уборочная кампания в Красноярском крае по зерну выполнена на 40%
Автор фото: Алексея Кафторева. Иллюстрация: krasagro.ru

Аграрии уже намолотили свыше 1 млн тонн зерна и 20 тыс. тонн рапса.

#НОВОСТИ

Сельхозпроизводители Красноярского края убрали урожай зерновых с 360 тыс. га, что составляет 38% от плана. При средней урожайности 30 центнеров с гектара они намолотили более 1 млн тонн, рассказали в региональном Минсельхозе.

Замминистра сельского хозяйства и торговли края Илья Васильев уверен, что такие темпы уборки позволят по итогу кампании, запасти продовольственного зерна третьего класса в валовом объеме даже больше, чем в прошлом году.

По рапсу результаты пока скромнее: с 8,6 тыс. га (это 4% от плана) собрано 20 тыс. тонн семян этого масличного растения. Таким образом средняя урожайность культуры составила 23,5 центнера с гектара (в прошлом году по итогу всей уборочной она была на уровне 22,2 ц/га).

Картофель и овощи в крае на сегодня убраны с 13% и 8,2% засеянных площадей соответственно. Урожайность составила 150 ц/га по картошке и 200 ц/га по овощам.

Напомним, что уборочная кампания 2023 в Красноярском крае стартовала в конце августа. Аграриям предстоит собрать урожай с примерно 1,5 млн гектаров, из которых 952 тыс. гектаров пошло под зерновые и зернобобовые, 215 тыс. — под рапс, 6,4 тыс. — под картофель, 1,4 тыс. га — под овощи. Две недели назад было намолочено 0,5 млн тонн зерна при урожайности 29,9 ц/га.

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Автор: Петр Савельев
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