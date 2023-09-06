Экспорт зерна и рапса из Красноярского края вырос вдвое

Основной покупатель рапса — Беларусь. А зерна — Казахстан.

За восемь месяцев 2023 из Красноярского края экспортировано 252 тыс. тонн зерна и масличных культур. Это более чем в два раза больше, чем за тот же срок в прошлом году. Основная часть зарубежных поставок приходится на рапс — 133,7 тыс. тонн. Пшеницы же отгружено 67,5 тыс. тонн, а овса — 15,2 тыс. тонн.

Основные экспортеры красноярского зерна и рапса это:

Беларусь (95,3 тыс. тонн рапса и 0,2 тыс. тонн льна);

Китай (33,2 тыс. тонн рапса, 31,4 тыс. тонн зерна и 6,7 тыс. тонн семян льна);

Казахстан (32,9 тыс. тонн зерна и 5,2 тыс. тонн рапса);

Киргизия (13,3 тыс. тонн зерна);

Монголия (19,8 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха);

Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

В другие регионы России с начала 2023 отправлено более 1,2 млн т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2022.

Таким образом в общей сложности краевые аграрии отгрузили 1,5 млн тонн зерновых и масличных.

Читайте также:

Красноярском крае собрали более 0,5 млн тонн зерна

В Красноярском крае продолжается уборка урожая. Зерновые и зернобобовые обмолочены со 197 тыс. га, что составляет около 21% от плана.

Красноярский край оказался в числе лидеров Сибири по запасам агропородукции

По многим культурам регион занимает первое место в округе.

Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию

По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.