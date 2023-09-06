Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.09
97,53
104,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экспорт зерна и рапса из Красноярского края вырос вдвое

Экспорт зерна и рапса из Красноярского края вырос вдвое
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Основной покупатель рапса — Беларусь. А зерна — Казахстан.

#НОВОСТИ

За восемь месяцев 2023 из Красноярского края экспортировано 252 тыс. тонн зерна и масличных культур. Это более чем в два раза больше, чем за тот же срок в прошлом году. Основная часть зарубежных поставок приходится на рапс — 133,7 тыс. тонн. Пшеницы же отгружено 67,5 тыс. тонн, а овса — 15,2 тыс. тонн.

Основные экспортеры красноярского зерна и рапса это:

  • Беларусь (95,3 тыс. тонн рапса и 0,2 тыс. тонн льна);
  • Китай (33,2 тыс. тонн рапса, 31,4 тыс. тонн зерна и 6,7 тыс. тонн семян льна);
  • Казахстан (32,9 тыс. тонн зерна и 5,2 тыс. тонн рапса);
  • Киргизия (13,3 тыс. тонн зерна);
  • Монголия (19,8 тыс. тонн зерна и 0,1 тыс. тонн гороха);
  • Литву (0,1 тыс. тонн зерна).

В другие регионы России с начала 2023 отправлено более 1,2 млн т зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2022.

Таким образом в общей сложности краевые аграрии отгрузили 1,5 млн тонн зерновых и масличных.

Читайте также:

 Красноярском крае собрали более 0,5 млн тонн зерна

В Красноярском крае продолжается уборка урожая. Зерновые и зернобобовые обмолочены со 197 тыс. га, что составляет около 21% от плана.

Красноярский край оказался в числе лидеров Сибири по запасам агропородукции

По многим культурам регион занимает первое место в округе.

Красноярский край обогнал по урожайности зерновых и рапса Сибирь и Россию

По обоим направлениям показатель вырос примерно одинаково.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Красноярскнефтепродукт» пояснил, чем опасен дефицит топлива«Красноярскнефтепродукт» пояснил, чем опасен дефицит топлива
  • ГСК «АРБАН» построит в Красноярске лофт-район «Портовый»ГСК «АРБАН» построит в Красноярске лофт-район «Портовый»
  • Красноярский край лидирует в рейтинге дороговизны жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)Красноярский край лидирует в рейтинге дороговизны жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)
  • В Красноярске построят еще одну самую большую за Уралом школуВ Красноярске построят еще одну самую большую за Уралом школу
  • В Красноярске вновь открылся магазин Tommy HilfigerВ Красноярске вновь открылся магазин Tommy Hilfiger
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.