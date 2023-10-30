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До 2026 на развитие предпринимательства в Красноярске выделят около 164 млн рублей

До 2026 на развитие предпринимательства в Красноярске выделят около 164 млн рублей
Иллюстрация: jcomp / ru.freepik.com

Предпринимателей поддержат за счет городских и краевых средств. Деньги получит как уже действующий, так и вновь создаваемый бизнес

#НОВОСТИ

Депутаты красноярского Горсовета рассмотрели изменения в муниципальную «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске», утвержденную на 2023 и плановый период 2024 - 2025.

В текущем году финансирование программы было увеличено до 72,2 млн рублей за счет привлечения дополнительных средств из краевого бюджета.

В 2024-2026 объем финансирования предпринимательства в Красноярске составит 163,92 млн рублей: 118,92 млн – средства бюджета Красноярска и 45 млн рублей – привлеченные из краевого бюджета.

В мэрии Красноярска сообщили, что в 2024 планируется выделить 26,8 млн рублей на поддержку 61 субъекта предпринимательства. Так, бизнесу будут предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг и за счет собственных средств, текущий ремонт и подключение к инженерной инфраструктуре, реализацию инвестиционных проектов.

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Эксперты отметили также информационную открытость региона для НКО и реализации государственного соцзаказа. Именно с ним связывают высокий результат края.

70% красноярских предпринимателей заявили о выборе отечественных франшиз

На заинтересованность бизнесменов российскими франшизами сильно повлиял уход иностранных брендов. Чаще всего их интересуют франшизы ресторанов, брендов одежды и ювелирные магазины.

 

Автор: Петр Савельев
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