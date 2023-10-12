Красноярский край вошел в топ-10 регионов по поддержке НКО и соwпредпринимательства
Эксперты отметили также информационную открытость региона для НКО и реализации государственного соцзаказа. Именно с ним связывают высокий результат края.
Красноярский край стал седьмым в рейтинге, где оценивалась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Рейтинг составили в Минэкономразвития РФ по итоговым данным за 2022.
Как сообщают в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, также регион стал одним из лидеров по информационной открытости для социально ориентированных НКО. Кроме того, эксперты зафиксировали высокий уровень реализации государственного социального заказа и ощутимое количество соцпредприятий, получивших поддержку в центрах «Мой бизнес».
Высокий результат связан в первую очередь с тем, что с 2021 Красноярский край является одной из 34 пилотных территорий в стране, на которых внедряется новая форма оказания социальных услуг — социальный заказ. Это позволяет жителям региона, нуждающимся в помощи социальных работников, самим выбирать того, кто эту помощь им будет оказывать, а государство оплачивает эти услуги", — говорят в краевом агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Со слов Ирины Пастуховой, и. о. министра социальной политики Красноярского края, сейчас регион накопил достаточный опыт в привлечении негосударственных поставщиков социальных услуг для населения. На данный момент в реестре — 72 негосударственные организации и индивидуальные предприниматели.
В прошлом году помощь в социальном обслуживании от негосударственных организаций получили более 10,5 тысячи жителей края, сумма возмещенных затрат составила 281 млн рублей", — дополняет Ирина Пастухова.
справка «дк»
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