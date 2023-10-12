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Красноярский край вошел в топ-10 регионов по поддержке НКО и соwпредпринимательства

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по поддержке НКО и соwпредпринимательства
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Эксперты отметили также информационную открытость региона для НКО и реализации государственного соцзаказа. Именно с ним связывают высокий результат края.

#НОВОСТИ

Красноярский край стал седьмым в рейтинге, где оценивалась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Рейтинг составили в Минэкономразвития РФ по итоговым данным за 2022.

Как сообщают в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, также регион стал одним из лидеров по информационной открытости для социально ориентированных НКО. Кроме того, эксперты зафиксировали высокий уровень реализации государственного социального заказа и ощутимое количество соцпредприятий, получивших поддержку в центрах «Мой бизнес».

Высокий результат связан в первую очередь с тем, что с 2021 Красноярский край является одной из 34 пилотных территорий в стране, на которых внедряется новая форма оказания социальных услуг — социальный заказ. Это позволяет жителям региона, нуждающимся в помощи социальных работников, самим выбирать того, кто эту помощь им будет оказывать, а государство оплачивает эти услуги", — говорят в краевом агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Со слов Ирины Пастуховой, и. о. министра социальной политики Красноярского края, сейчас регион накопил достаточный опыт в привлечении негосударственных поставщиков социальных услуг для населения. На данный момент в реестре — 72 негосударственные организации и индивидуальные предприниматели.

В прошлом году помощь в социальном обслуживании от негосударственных организаций получили более 10,5 тысячи жителей края, сумма возмещенных затрат составила 281 млн рублей", — дополняет Ирина Пастухова.

справка «дк»

 
На октябрь 2023 в регионе действуют 3 168 социально ориентированных некоммерческих организаций и 65 социальных предприятий.
 

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Автор: Петр Савельев
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