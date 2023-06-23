В России назвали лучшие благотворительные фонды

Лидер не изменился — это фонд Потанина. За прошлый год он потратил на благотворительность свыше 2 млрд рублей.

Журнал Forbes назвал лучшие благотворительные фонды России за 2022. Рейтинг опубликован в летнем номере издания.

По подсчетам издания, фонды, вошедшие в первую двадцатку, за прошлый год потратили на благотворительные цели порядка 12 млрд рублей. Больше других — 2,1 млрд рублей — пустил на эти цели фонд Владимира Потанина. Он-то (фонд) и занял первую строчку рейтинга Forbes.

Напомним, что в 2022 фонд стал независимым — президент «Норникеля» вышел из состава его совета и попечительского совета, а «Интеррос» передал фонду 47,5% акций «Росбанка». Годом ранее при фонде был создан эндаумент, размер которого в I квартале 2023 составлял уже 97,6 млрд рублей, хотя планировалось, что к цели в 100 млрд он будет идти 10 лет.

Программы, начатые [фондом] в прошлом при участии Потанина, продолжаются, в том числе именная Потанинская стипендия, грантовые конкурсы для музеев, НКО, программы по развитию инфраструктуры благотворительности», — пишет Forbes.

Добавим, что по итогам 2021 фонд Потанина также был признан лучшим в России среди подобных организаций.

На втором месте рейтинга 2022 — фонд «Абсолют-Помощь», потративший за прошлый год на благотворительность 1,3 млрд рублей. Его донором является совладелец инвестиционной и девелоперской группы «Абсолют» Александр Светаков.

Третье место, по подсчетам Forbes, занял фонд «Искусство, наука и спорт» миллиардера Алишера Усманова. Общие расходы на благотворительность — 1,9 млрд рублей.

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