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Для экспортеров Красноярского края проведут бесплатную конференцию

Для экспортеров Красноярского края проведут бесплатную конференцию
Иллюстрация: t.me/PRObusiness_region24

Действующим и будущим экспортерам региона расскажут о поддержке ВЭД, новых рынках, логистических маршрутах и расчетах с зарубежными контрагентами

#НОВОСТИ

Центр поддержки экспорта Красноярского края (подразделение центра «Мой бизнес») 8 декабря 2023 проведет конференцию для предпринимателей «Перезагрузка экспорта-2023: вектор на новые рынки». Принять участие в мероприятии смогут представители делового сообщества – как уже действующие, так и будущие экспортеры региона.

В рамках программы мероприятия пройдет пленарное заседание с представителями органов власти и экспертного сообщества о поддержке ВЭД, новых рынках, логистических маршрутах, расчетах с зарубежными контрагентами.

Федеральные эксперты расскажут об особенностях систем сертификации разных стран, путях ее прохождения, особенностях межкультурной коммуникации и в странах Ближнего Востока, о привлекательности китайского региона для экспортеров.

Мероприятие является одним из ключевых для экспортного направления в нашем регионе. В этом году можно будет напрямую пообщаться с экспертами в сфере продвижения продукции на зарубежных рынках, узнать о перспективных направлениях, техниках успешных переговоров с иностранными партнёрами и многое другое. Предприниматели и представители направлений ВЭД смогут обсудить проблемы, найти пути их решения и поделиться друг с другом полезным опытом», – отметил Александр Звездов, исполняющий обязанности руководителя центра «Мой бизнес».

Участие в конференции бесплатное, поскольку она проводится в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». При этом необходима регистрация.

Автор: Петр Савельев
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