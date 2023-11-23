В Красноярске вынесли приговор Александру Граматунову по делу о хищении
Бывший генеральный директор АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов приговорен к 3 годам лишения свободы условно.
Сегодня приговор ему вынес Центральный районный суд Красноярска. Он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в июле 2019 Александр Граматунов получил со счета краевой организации под отчет 6 млн рублей на свой банковский счет якобы для производственных нужд. Деньги он снял и погасил ими задолженность по своему кредиту. Эти средства он позднее не возместил. Ущерб предприятию погашен частями до декабря 2020.
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что Александр Граматунов вину не признал.
Гособвинитель настаивал на 3 годах лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также просил оштрафовать обвиняемого на 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован.
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