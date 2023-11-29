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В Красноярском крае на сельское хозяйство выделят 10 млрд рублей

В Красноярском крае на сельское хозяйство выделят 10 млрд рублей
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Для аграриев региона в 2024 будет предусмотрена 71 мера субсидирования. При этом федеральный центр сокращает финансирование краевого АПК

#НОВОСТИ

В 2024 расходы бюджета Красноярского края на сельское хозяйство превысят 10 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по делам села и агропромышленной политике краевого Заксобрания.

Об основных мерах поддержки сельхозпроизводителей сообщил министр сельского хозяйства Илья Васильев.

Так, для аграриев региона предусмотрена 71 мера субсидирования, из них 35 будут осуществляться на основе софинансирования.

Важные направления господдержки — животноводство и растениеводство. После принятия в первом чтении прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей будет увеличена на 300 млн рублей, а общие расходы на сельское хозяйство составят более 10 млрд рублей.

Важно отметить, что федеральный центр сокращает финансирование краевого АПК. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность. С этой задачей наши аграрии справляются, но им нужна поддержка со стороны государства, - сообщил председатель комитета Владислав Зырянов.

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Автор: Петр Савельев
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