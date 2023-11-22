Агротехнопарк планируют создать в Красноярском крае

Создаваться он будет на базе аграрного университета.

В Красноярском крае может появиться агробиотехнопарк. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи его главы Михаила Котюкова с ректором Красноярского государственного аграрного университета Натальей Пыжиковой.

Фактически это формирование в регионе сети центров компетенций, которая включит в себя такие направления, как селекция и семеноводство, инжиниринг, биотехнологии для АПК, технологии переработки, в том числе молока, репродуктивные технологии животноводства. Основа для создания подобного агротехнопарка в крае есть», — рассказали в пресс-службе правительства.

Другие детали проекта, как и сроки его реализации, пока не раскрываются.

Также во время встречи шла речь о создании на базе КасГАУ системы опережающей подготовки кадров для АПК и крупных инвестиционных проектов в этом секторе.

Это позволит обеспечить выпускников компетенциями в соответствии с требованиями времени, запросами работодателей, приоритетами развития. Университет активно развивает сетевую форму подготовки кадров в партнерстве как с российскими, так и с зарубежными образовательными организациями», — сказала Пыжикова.

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