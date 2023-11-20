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Аграрии Красноярского края получили на развитие животноводства около 119 млн рублей

Аграрии Красноярского края получили на развитие животноводства около 119 млн рублей
Автор фото: Мария Ленц. Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Средства получили владельцы личных подворий, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов. Около 119 млн рублей пошли на развитие молочного и мясного животноводства.

#НОВОСТИ

В текущем году владельцам личных подворий региона, которые являются пайщиками сельхозкооперативов, из краевого бюджета было выделено около 119 млн рублей. Средства пошли на развитие молочного и мясного животноводства.

За четыре года помощь на содержание 36,4 тыс. коров получили 10 тыс. подсобных хозяйств в составе сельхозкооперативов.

Субсидии предоставляются в крае четвертый год для развития сельхозкооперации, поддержки самозанятости и сельского образа жизни. В собственность 374 владельцев ЛПХ кооперативы передали более тысячи нетелей и бычков для откорма. Объем поддержки по направлениям составил около 460 млн рублей, — сообщил Илья Васильев, глава краевого Минсельхоза.

По условиям программы, краевые аграрии через кооперативы могут получить до 50 тыс. рублей в год на содержание пяти коров. Средства можно направить, к примеру, на покупку кормов, строительство помещений для животных, оплату электроэнергии и другие цели.

Отметим, что в крае за последние три года количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов в крае увеличилось на 16%, в реестре субъектов АПК края 64 таких объекта. С 2021 кооперативы укрупнились на 9%. В них входят 5,7 тыс. владельцев личных подсобных хозяйств, 199 фермерских хозяйства и 79 юридических лиц.

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Автор: Петр Савельев
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