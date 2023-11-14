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Господдержка АПК в Красноярском крае рискует потерять более 260 млн рублей

Господдержка АПК в Красноярском крае рискует потерять более 260 млн рублей
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

Профильный комитет регионального Заксобрания рассмотрел проект краевого бюджета 2024. И поддержал его.

#НОВОСТИ

На развитие агропромышленного комплекса Красноярского края и регулирование рынков сельхозпродукции в 2024 потратят 10,059 млрд рублей, что на почти 264 млн меньше, чем в этом году. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания края, где обсуждался проект краевого бюджета следующего года, рассказала заместитель главы местного Минсельхоза Лариса Белецкая.

Также она отметила, что прямая поддержка отрасли в 2024 уменьшится почти на 189 млн рублей по отношению к 2023 и составит 6,333 млрд рублей.

По итогу обсуждения депутаты поддержали проект бюджета в первом чтении, пообещав ко второму проработать с правительство края вопрос по увеличению финансирования ряда статей аграрного раздела. В частности, речь идет о поддержке инвестпроектов, животноводства и растениеводства, а также субсидировании процентных ставок по кредитам.

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На начало ноября финансы, выделенные на господдержку, были освоены на 96%.

АПК-качели: Крестьяне просят баланса

В последние годы сельское хозяйство края чувствовало себя довольно хорошо. Но 2023 несколько пошатнул ситуацию. О том, что происходит в отрасли «Деловой квартал» поговорил с экспертами.

Сельскохозяйственные инвестпроекты в Красноярском крае получат 600 млн рублей господдержки

В регионе завершился грантовый конкурс среди инвестиционных программ развития АПК. В числе победителей 18 проектов.

Автор: Петр Савельев
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