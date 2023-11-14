Господдержка АПК в Красноярском крае рискует потерять более 260 млн рублей

Профильный комитет регионального Заксобрания рассмотрел проект краевого бюджета 2024. И поддержал его.

На развитие агропромышленного комплекса Красноярского края и регулирование рынков сельхозпродукции в 2024 потратят 10,059 млрд рублей, что на почти 264 млн меньше, чем в этом году. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания края, где обсуждался проект краевого бюджета следующего года, рассказала заместитель главы местного Минсельхоза Лариса Белецкая.

Также она отметила, что прямая поддержка отрасли в 2024 уменьшится почти на 189 млн рублей по отношению к 2023 и составит 6,333 млрд рублей.

По итогу обсуждения депутаты поддержали проект бюджета в первом чтении, пообещав ко второму проработать с правительство края вопрос по увеличению финансирования ряда статей аграрного раздела. В частности, речь идет о поддержке инвестпроектов, животноводства и растениеводства, а также субсидировании процентных ставок по кредитам.

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