Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.11
92,11
98,53
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Аграриям Красноярского края раздали 1,3 млрд рублей из федерального бюджета

Аграриям Красноярского края раздали 1,3 млрд рублей из федерального бюджета
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

На начало ноября финансы, выделенные на господдержку, были освоены на 96%.

#НОВОСТИ

К ноябрю 2023 аграриями Красноярского края в виде господдержки было получено 1,34 млрд рублей из федерального бюджета и 430,7 млн — из краевого, сообщает региональный филиал «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

В частности, деньги в крае пошли:

  • на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования — 571,67 млн рублей (405,89 млн рублей — из федеральной казны, 165,79 млн рублей — из региональной);
  • на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства — 515,12 млн рублей (365,73 и 149,38 млн рублей соответственно);
  • на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур — 441,30 млн рублей (436,89 и 4,41 млн рублей);
  • на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации — 134,06 млн рублей (87,31 и 46,75 млн рублей);
  • на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей — 92,15 млн рублей (31,64 и 60,50 млн рублей);
  • на обеспечение комплексного развития сельских территорий — 18,71 млн рублей (15,07 и 3,64 млн рублей);
  • на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в АПК — 0,57 млн рублей (0,40 и 0,16 млн рублей);
  • на вовлечение в оборот сельхозземель и развитие мелиорации — 0,33 млн рублей (0,23 и 0,09 млн рублей).

По общему объему доведенных до крестьян средств (1,77 млрд рублей) Красноярский край находится на пятом месте в СФО. Лидирует здесь Новосибирская область — 2,4 млрд рублей.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Пайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полициюПайщики закрывшегося кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию
  • Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023
  • Госдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублейГосдолг Красноярского края превысил 57 млрд рублей
  • Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского краяНаталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края
  • На театр Пушкина подан иск 62 млн рублейНа театр Пушкина подан иск 62 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.