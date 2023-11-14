Аграриям Красноярского края раздали 1,3 млрд рублей из федерального бюджета

На начало ноября финансы, выделенные на господдержку, были освоены на 96%.

К ноябрю 2023 аграриями Красноярского края в виде господдержки было получено 1,34 млрд рублей из федерального бюджета и 430,7 млн — из краевого, сообщает региональный филиал «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ.

В частности, деньги в крае пошли:

на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования — 571,67 млн рублей (405,89 млн рублей — из федеральной казны, 165,79 млн рублей — из региональной);

на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства — 515,12 млн рублей (365,73 и 149,38 млн рублей соответственно);

на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур — 441,30 млн рублей (436,89 и 4,41 млн рублей);

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации — 134,06 млн рублей (87,31 и 46,75 млн рублей);

на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей — 92,15 млн рублей (31,64 и 60,50 млн рублей);

на обеспечение комплексного развития сельских территорий — 18,71 млн рублей (15,07 и 3,64 млн рублей);

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в АПК — 0,57 млн рублей (0,40 и 0,16 млн рублей);

на вовлечение в оборот сельхозземель и развитие мелиорации — 0,33 млн рублей (0,23 и 0,09 млн рублей).

По общему объему доведенных до крестьян средств (1,77 млрд рублей) Красноярский край находится на пятом месте в СФО. Лидирует здесь Новосибирская область — 2,4 млрд рублей.

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